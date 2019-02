Interieur Land Rover Defender duikt op

Het hangt al tijden in de lucht, maar het moment lijkt na lang wachten steeds dichterbij te komen: Land Rover komt met een nieuwe Defender. Dik ingepakte prototypes doken - bedoeld - al meermalen op, nu krijgen we - onbedoeld - een vooruitblik op de binnenkant van de nieuwe alleskunner. Of ze daar in Engeland zo blij mee zijn...

Op het Twitter-account van ene 'Robert Charles' duikt een foto van het interieur van de nieuwe Defender op. Hoe we zo zeker weten dat het van de nieuwe Land Rover is? Op het stuur staat het letterlijk uitgeschreven! We vermoeden wel dat het hier nog om een pre-productie gaat, want op stuur zitten verder alleen twee simpele knoppen zonder enige vorm van afwerking. Wat verder opvalt zijn de woorden 'stop' en 'go' op de pedalen. In grote lijnen zullen we dit interieur in ieder geval terug gaan zien in de nieuwe Defender.

Die is verder, logischerwijs, geheel in lijn met de hedendaagse Land Rover. Achter het stuur voorziet een beeldscherm de bestuurder van alle informatie en ook midden op het middenconsole verwerkt Land Rover een scherm voor de infotainment. Deze is overigens op deze foto een stuk kleiner dan in bijvoorbeeld een Velar. De airconditioning in deze Defender wordt daarnaast middels knoppen bediend. Het lijkt er dan ook op dat hier geen beeldscherm voor wordt geleverd. En in plaats van een gigantische armsteun tussen de bestuurders- en passagiersstoel, lijkt deze Defender drie voorstoelen te krijgen. Een gok door de lederen zetel waar we een stukje van zien in de rechterhoek van de foto. Ook opvallend is de automatische transmissie: een unicum op de Land Rover Defender 90 V8 Anniversary na.

Bij de Engelse marketingafdeling van Land Rover waren ze op het zachtst gezegd niet heel blij met het lekken van de foto, want de Britse PR-man Richard Agnew reageert fel op de Tweet van 'rcdesignsuk'. Volgens de Brit is Land Rovers juridische team onderweg naar de Twitteraar. Als dat maar goedkomt...