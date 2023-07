Intensiteit files ver boven niveau van 2019

Ongetwijfeld heb je het gemerkt: er zijn weer behoorlijk wat files dit jaar. Niet geheel verrassend concludeert de ANWB dan ook dat de filezwaarte stevig is toegenomen. Sterker nog, de filezwaarte nam in de eerste zes maanden van dit jaar met 15 procent toe ten opzichte van diezelfde periode in pre-coronajaar 2019.

De filezwaarte is het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat de file er staat. Die filezwaarte was in het eerste halfjaar van 2023 maar liefst 15 procent hoger dan die in de eerste zes maanden van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. We zijn dus weer terug bij af en feitelijk verder van huis dan we zouden willen.

Aanvankelijk werd gedacht dat het door corona aangejaagde thuiswerken een positief effect op de files in Nederland zou hebben én houden. Dat blijkt dus niet het geval. De ANWB concludeert dat de dagelijkse files direct terugkeerden nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken. Volgens de ANWB is ook nu nauwelijks een zichtbaar effect van thuiswerken of buiten de spits reizen op de files. Niet alleen tijdens de spitsuren, maar ook overdag nam de filezwaarte het afgelopen halfjaar stevig toe. Er stonden 13 procent meer files tijdens de ochtendspits en 9 procent meer files in de avondspits.

Opvallend is dat het fileprobleem in steeds meer provincies merkbaar wordt. Zo nam de filezwaarte in Noord- en Zuid-Holland toe met achtereenvolgens 16 en 14 procent en in Utrecht in Gelderland met achtereenvolgens 9 en 10 procent. In Noord-Brabant steeg de filedruk met een heftige 36 procent. De spits met de meeste filevertraging was die van donderdag 6 april. Op die donderdagmiddag voor Pasen stond er voor maar liefst 1.491 kilometer file in Nederland. Een - droevig - record.