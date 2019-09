Ingepakte maar productierijpe Volkswagen ID.Crozz debuteert

Terwijl de wereld aan het bijkomen is van de onthulling van Volkswagens eerste ID-familielid plaatst het merk sneaky het tweede hoofdstuk uit het nieuwe boek ergens in een hoekje op zijn beursstand. Mensen, maak plaats voor de ID.Crozz.

Volkswagen voert bij de ID.Crozz, wat overduidelijk nog een werktitel is, eenzelfde soort truc uit als bij de net onthulde ID.3. Van de ID.3 verscheen namelijk ook eerst een concept-car, waarna de productieversie in eerste instantie gecamoufleerd werd onthuld. Toen die blauw-roze-gewrapte ID.3 werd gepresenteerd, maakte Volkswagen er een hele mediaheisa van. Tot nu toe kan de ingepakte ID.Crozz op veel minder aandacht rekenen. De auto wordt in een soortgelijke donkere kamer geparkeerd, waarna technici losgaan met verschillende lichteffecten. Hierdoor is het maken van een foto een hele kunst, maar we deden ons best.

De hoogpotige elektrische Volkswagen werd al eerder door onze spionagefotograaf gespot toen hij in een ‘reguliere’ zwart-witte-wrap rondreed. Toen viel al op dat Volkswagen de daklijn van de nieuwe ID een stuk minder sportief naar beneden tekent en meer vasthoudt aan het controversiële SUV-uiterlijk. Deze nieuwe foto’s uit Frankfurt bevestigen dit. We komen verder veel ID.3-invloeden tegen. Neem de doorlopende lichtbalk in de neus. Waar de ID.3 ongeveer de grootte van de Golf heeft, kunnen we deze ID.Crozz vergelijken met de Tiguan.

Wanneer de daadwerkelijke productieversie op de weg verschijnt, is nog niet bekend. De kans bestaat dat de onthulling in Genève plaatsvindt.

De allereerste ID.Crozz-concept verscheen in april 2017. Het grijze exemplaar werd tijdens de IAA in september van datzelfde jaar gevolgd door een rode Crozz-concept.