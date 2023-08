Infiniti QX Monograph Concept: nieuw logo, nieuwe richting

Infiniti laat in Pebble Beach zien wat zijn nieuwe designtaal zoal omhelst en doet dat met de QX Monograph Concept: een zo op het oog al behoorlijk productierijpe SUV die vermoedelijk in niet al te sterk gewijzigde vorm de Infiniti QX80 vervangt. Over de techniek rept het merk met geen woord, dus we focussen ons hier vooral op de nieuwe ontwerpkenmerken.

Al sinds het begin van 2021 verkoopt Infiniti, het meer op luxe geënte zustermerk van Nissan, geen auto's meer in Europa. In onder meer de Verenigde Staten is het merk echter nog springlevend. Alhoewel; zó veel nieuws brachten de Japanners de afgelopen jaren niet voort, maar daarin moet verandering komen.

Dat begint met een nieuwe designtaal én een nieuw embleem. Het Infiniti-logo, dat in de basis is opgebouwd uit een ovaal en een driehoek, wordt op toekomstige Infiniti's meer driedimensionaal toegepast en heeft voortaan ook een aan de bovenkant 'open' driehoek. Dat beeldmerk prijkt bij de QX Monograph Concept - zoals de designvoorbode heet - in een grille die is opgebouwd uit net-niet-verticale elementen en die moeten doen denken aan een bamboebos.

Met de mode mee

Verder past Infiniti voor en achter een lichtbalk toe die bestaat uit losse delen die volgens het merk de vorm van pianotoetsen nabootsen en valt de relatieve rechtlijnigheid van de koets op. Waar de huidige QX80, die mogelijk door de productieversie van dit concept wordt opgevolgd, nog een zijruitpartij heeft die aan de achterzijde enige sculptuur vertoont, heeft dit concept een visueel doorlopende glaspartij. Wat dat betreft lijkt er een trend gaande in het land der grote SUV's: steeds vaker zijn ze rechtlijnig vormgegeven.

Overigens zien we nog een trend terug in de Monograph Concept: het (vrijwel) geheel ontbreken van chroom. Kijk je naar de uitgaande QX80, dan lijkt die meteen veel traditioneler, terwijl de Monograph Concept dus helemaal niet héél concept-achtig is. De huidige QX80 heeft alleen nog een met chroom omlijste grille en zijruitpartij en heeft 'traditionele', separate koplampen. Als die zaken komen te vervallen - zoals bij het nieuwe concept - dan ziet het er allemaal veel moderner uit.

Elektrisch of conventioneel?

Zoals vermeld geeft Infiniti niets prijs over de techniek die in de QX Monograph Concept schuilgaat. We weten zelfs niet of het hier om een elektrisch of conventioneel aangedreven concept gaat. Nissan, moederbedrijf van Infiniti, wil de nodige EV's uitbrengen gedurende de komende jaren, waaronder ook Infiniti's. Het zou ons niet verbazen als de vandaag gepresenteerde nieuwe designtaal debuteert op een elektrisch model.