Ineos Automotive kondigt Grenadier aan

Even terugspoelen. In 2016 werd bekend dat Jim Ratcliffe, topman van chemiebedrijf Ineos, voornemens was om de Land Rover Defender door te produceren nadat Land Rover er zelf de stekker uit had getrokken. Dat draaide wegens een patent dat nog altijd op naam van Land Rover stond op niets uit. Uiteindelijk kwam Ratcliffe tot de conclusie dat Ineo Automotive genoemde afdeling zich beter kon toeleggen op het ontwikkelen van een eigen offroader. Nu is bekend hoe die heet: Grenadier.

De naam Grenadier kwam bij een online poll als winnaar uit de bus. Grenadier is volgens Ineos Autmotive de naam van de Engelse pub waar het idee om met een eigen offroader te komen uit het brein van Ratcliffe ontsproot.

In het in het zuiden van Wales gelegen Bridgend wil Ineos Automotive een productiefaciliteit bouwen waar zo'n 200 personen aan de slag kunnen. Op vrij korte termijn moeten dat er 500 zijn. In 2021 moet de Grenadier er voor het eerst van de band lopen. Ook in het in Portugal gelegen Estarreja komt een fabriek van Ineos te staan. Hier zullen zowel de koets als het chassis van de auto gebouwd worden.

Volgens Ineos Automotive moet de Grenadier een offroader worden volgens de filosofie van de Defender. No-nonsense dus. Wel zou de auto volgens het bedrijf een grote stap maken op het gebied van bouwkwaliteit en betrouwbaarheid.