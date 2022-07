Inductieladen is in Göteborg al werkelijkheid

Taxichauffeur Alex Gonimar rolt zijn elektrische Volvo over de blauwe plaat die in de parkeerplaats is opgenomen. Het beeld van de 360-graden-camera laat hem precies zien waar hij moet stoppen. Dan begint het spektakel. Als bij toverslag zuigt zijn XC40 Recharge stroom uit de bodem: draadloos, met een vermogen van 40 kW. Inductief opladen is de naam van deze technologie. Het is bekend van mobiele telefoons, waarbij je de telefoon op een oplaadstation legt. Bij de Volvo werkt het geheel zelfs met een afstand van enkele centimeters tussen de auto en het wegdek. Alex Gonimar maakt deel uit van een groter geheel: dit is een praktijktest voor de stad van de toekomst.

Green City Zones

In 2030 wil Göteborg, met ongeveer een miljoen inwoners in het grootstedelijk gebied de op één na grootste stad van Zweden, klimaatneutraal zijn. Dit is geen globaal plan, maar een vast doel. “In 2021 hebben we drie stadsdelen geselecteerd waar we verschillende ideeën op de proef stellen”, zegt Jonas Eriksson van de af­deling economische ontwikkeling van de stad. De medewerkers van de stad noemen hun experimentele wijken Green City Zones.

Mobiliteit moet slimmer

Eriksson is vanmorgen naar onze afspraak gereden in zijn Volkswagen ID.4; gewoonlijk pakt hij de fiets. Hij staat voor een diorama van de stad in het district Lindholmen. Daarop zijn nieuwe hoogbouw en nieuwe bruggen te zien. Göteborg wil groeien. “In 2040 zal de stad er 120.000 inwoners bij hebben gekregen, maar als er meer mensen hierheen verhuizen, kunnen we niet in hetzelfde tempo het aantal verkeersdeelnemers in de stad verhogen”, zegt Eriksson. “Er is dus verandering nodig. Elektrificatie is daarbij één aspect. Maar tegelijk moet de mobiliteit efficiënter en slimmer worden.”

Last mile met elektrische bestelauto

Neem koeriersdiensten: in Göteborg wordt gedacht aan logistieke hubs aan de rand van de stad.Alle goederen voor de stad kunnen daar dan worden geleverd. De ‘last mile’ naar de klant wordt alleen met een elektrisch bestelbusje afgelegd. Dus niet elke leverancier met zijn eigen voertuig, zoals nu het geval is. Ook distributie van bederfelijke waar, zoals voedsel en bloemen, wordt in de toekomst meer in netwerken opgenomen. “Er zijn al veel verkeersgegevens verzameld. Nu moeten we die op een intelligente wijze gebruiken”, zegt Eriksson. “We moeten de mobiliteit digitaliseren.”

Slim gebruik

Het probleem: tot nu toe hebben nieuwe vormen van mobiliteit vaak niets vervangen, maar alleen maar meer vervoermiddelen toegevoegd. “Een goed voorbeeld daarvan zijn de elektrische scooters”, aldus Eriksson. Die rijden rond in Göteborg, maar zouden het autogebruik amper hebben verminderd. De doelstellingen van de Zweden zijn ambitieus, maar wel haalbaar, daarvan zijn de stadsplanners overtuigd. “Wij als stad kunnen het doel bepalen. We hebben de particuliere sector nodig om het uit te voeren”, zegt Eriksson. Het voorbeeld van inductief laden laat zien hoe dit eruit kan zien: Volvo werkt samen met Momentum Dynamics in de buurt van Philadelphia. De Amerikanen ontwikkelen de oplaadtechnologie die kan worden geïnstalleerd in de auto en in de weg. Göteborg Energi is verantwoordelijk voor de stroomvoor­ziening en Vattenfall voor de facturering. De laadpads herkennen de auto automatisch, zodat de bestuurder geen creditcard of smartphone-app nodig heeft om het laadproces te starten. “Alles verloopt veel makkelijker”, zegt taxichauffeur Gonimar. Telkens als hij op een klant wacht, voegt hij nu automatisch een paar kilowattuur toe.

Verbod verbrandingsmotor?

Wat betekenen al deze plannen voor autobezitters? Mag je na 2030 nog steeds met je auto met verbrandingsmotor door Göteborg rijden? Eriksson: “Wij hopen dat er geen reden meer zal zijn om dat te doen. We willen niet werken met algemene verboden, maar er zijn al delen van de stad waar je niet meer mag rijden met spikes, omdat ze de partikelemissie verhogen. In elk geval is de acceptatie van elektrische auto’s nu groot. In 2007 waren er in heel Zweden 125 elektrische auto’s. Vandaag de dag zijn het er 300.000, en dat in vijftien jaar tijd. Dus verandering is mogelijk, zelfs binnen een paar jaar.”

Meer inwoners, dezelfde vervoersruimte: je kunt er gewoon niet omheen dat iedereen zijn mobiliteit heroverweegt, volgens Eriksson. Natuurlijk, veel mensen zijn afhankelijk van een auto, maar andere mensen weer niet. En dus moet iedereen zich afvragen: kan ik misschien meer fietsen? Kan ik gebruik gaan maken van een deeldienst? Zo niet, kan ik dan overstappen op een elektrische auto?

En dan is er Alex Gonimar en zijn taxi. Hij tikt op het touchscreen om het inductieladen te stoppen. En daar gaat hij weer, op weg naar de toekomst.