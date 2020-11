Indonesië wil grootste accuproducent ter wereld worden

Indonesië moet de grootste producent van lithium-ion accu's ter wereld worden, dat is het plan dat president Joko Widodo in voor zijn land gedachten heeft. Een nieuwe wet moet het makkelijker maken voor buitenlandse bedrijven om zaken te doen in Indonesië. De president zet meteen hoog in, want hij wil onder meer Tesla strikken.

President Widodo stuurt teams naar Amerika en Japan om de bedrijven op de nieuwe mogelijkheden in Indonesië te wijzen, bevestigt hij tegenover Reuters. Met de 'Omnibus'-wet is het namelijk makkelijker geworden voor buitenlandse bedrijven om een verstiging in het land op te zetten. Het doel is het vergroten van de werkgelegenheid, maar Widodo heeft daarnaast nog een ander ambitieus plan. "We willen van Indonesië de grootste producent van lithium-ion accu's ter wereld maken", zegt hij. De president benadrukt verder dat Indonesië beschikt over grote nikkelreserves, een belangrijke grondstof voor het produceren van de accu's.

Het team dat naar Amerika wordt uitgezonden gaat onder meer spreken met managers van Tesla. Elon Musk is geïnteresseerd en wil een 'groot contract voor langdurige tijd' aangaan, maar stelt hierbij wel als voorwaarde dat men het nikkel op een efficiënte en milieuvriendelijke manier uit de grond haalt. De 'Omnibus'-wet waarmee de president van Indonesië pronkt is hem overigens op veel kritiek van onder meer vakbonden en milieuactivisten komen te staan. Dit komt omdat de milieuregels zijn versoepeld. Overigens is Indonesië er op milieugebied nog lang niet, het land denkt de productieketen voor de batterijen pas in 2030 volledig duurzaam te kunnen maken.

Indonesië is niet het enige Aziatische land dat op grote schaal accu's wil gaan produceren. India investeert bijna €4 miljoen om fabrikanten van 'geavanceerde accu's' naar het land te lokken. Tesla wil volgend jaar in ieder geval al een stap maken richting India door daar auto's te gaan verkopen. De kanttekening die Musk daarbij plaatste is dat de forse importheffingen in het land de auto's waarschijnlijk onverkoopbaar maken, nog los van het feit dat de gemiddelde Indiër het niet breed heeft.