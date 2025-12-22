De Indiase dochteronderneming Maruti Suzuki bouwt diverse modellen voor de lokale én voor internationale markten. Enkele modellen die in het thuisland verkocht worden, kwamen in het recente verleden met soms rampzalige crashtestresultaten bij Global NCAP vandaan. Denk daarbij aan de Wagon R en de S-Presso. De grote boosdoener: te weinig veiligheidsmaatregelen in de auto's, zoals de aanwezigheid van een uitgebreide reeks airbags of driepuntsgordels voor alle inzittenden.

Maruti Suzuki is door Global NCAP tot verbetering gemaand en daar hebben de Indiërs naar geluisterd. Althans, in sommige gevallen. Er zijn nu weer drie Suzuki's aan bonken gereden, met gemengde resultaten tot gevolg. De Maruti Suzuki Celerio scoort nu drie sterren voor de veiligheid van inzittenden en twee voor die van kinderen. Dat is relatief goed en is te danken aan de aanwezigheid van zes airbags. Een eerdere versie van de Celerio had slechts twee airbags en scoorde daarom respectievelijk twee en één ster voor deze twee categorieën. Een nog veel beter resultaat is er voor de Dzire (een soort Swift sedan) en de eerder dit jaar in India onthulde en nu ook in Zuid-Afrika als Across verkochte Victoris. Die scoren de volle vijf sterren.

"Het bemoedigt ons om te zien dat Maruti Suzuki toegewijd is aan het verbeteren van de veiligheid, met vijf sterren voor de Dzire en Victoris. Tegelijkertijd is het wel teleurstellend dat oudere modellen nog tekortschieten", aldus Global NCAP-CEO Richard Woods. Met dat laatste doelt Woods op de Suzuki Ciaz (zie foto's). Dat model is al sinds 2014 op de markt en heeft in zijn meest verse hoedanigheid nog altijd slechts twee airbags. Dat levert 'm één ster op, omdat ook bleek dat het chassis en de vloer 'instabiel' zijn bij een botsing én omdat niet op alle zitposities driepuntsgordels aanwezig zijn. Toch nog wat werk aan de winkel, dus.