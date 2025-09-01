Ga naar de inhoud
In Zweden gaat het nog veel slechter met Tesla dan in Nederland

Verkopen bijna compleet ingestort

16
Tesla Model Y
Lars Krijgsman

Het gaat in Nederland niet best met Tesla. De aantallen die Tesla vorig jaar in Nederland scoorde, haalt het dit jaar bij lange na niet. Een twijfelachtige troost: het kan nog véél slechter.

De Tesla Model Y eindigde met 438 registraties in augustus op de derde plek in de ranglijst van populairste in die maand geregistreerde nieuwe elektrische auto's in Nederland. Dat klinkt niet gek, maar Tesla scoort in Nederland bij lange na niet zo goed meer als eerder. In augustus zijn er in Nederland 776 nieuwe Tesla's op kenteken gezet. Dat waren er bijna de helft minder dan in augustus vorig jaar (1.545 stuks). Kijken we naar de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar, dan zien we iets soortgelijks. Tesla heeft dit jaar tot nu toe in Nederland 8.103 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat waren er maar liefst 49,7 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Met andere woorden: de Tesla-registraties zijn gehalveerd. Dat het nog slechter kan, bewijzen de prestaties van Tesla in Zweden.

In augustus zijn er in Zweden namelijk slechts 210 nieuwe Tesla's op kenteken gezet. Dat waren er - hou je vast - ruim 84 procent minder dan de 1.348 exemplaren die er in augustus vorig jaar zijn geregistreerd. Kijken we naar hoe Tesla er in Zweden tot nu toe voor staat, dan heeft het merk ook niets anders dan dieprode cijfers te presenteren. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er in Zweden 3.984 nieuwe Tesla's op kenteken gezet, 66 procent minder dan de 11.686 exemplaren die er in dezelfde periode vorig jaar zijn geregistreerd.

Net als in Nederland is ook de Model Y in Zweden de populairste Tesla. Er gingen er dit jaar al 3.291 stuks van op kenteken, dik 65 procent minder dan in de eerste acht maanden van 2024. Het marktaandeel van het merk is in Tesla geslonken van 7 naar 2,2 procent.  De Model 3 blijft op 666 stuks steken, bijna 69 procent minder dan in de eerste acht maanden van vorig jaar. De verkoopprestaties van de Model S (11 stuks) en Model X (16 stuks) zijn er verwaarloosbaar.

In totaal zijn er in augustus in Zweden 20.168 nieuwe auto's geregistreerd (+6 procent). In de periode januari-augustus zijn er 178.828 auto's op kenteken gezet (+7 procent). Van alle in augustus gekentekende auto's waren er 6.772 stuks een EV. Dat waren er een bescheiden 0,3 procent minder dan in augustus vorig jaar. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Zweden juist flink meer nieuwe EV's geregistreerd dan in diezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 62.611 stuks, 15,3 procent meer dan in de dezelfde periode vorig jaar. Elektrische auto's zijn daarmee goed voor een marktaandeel van zo'n 35 procent.

