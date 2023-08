In Japan kun je dronken rijles nemen

In Japan doen ze de dingen niet zelden net even wat anders dan hier en dat geldt kennelijk ook voor rijlessen. Die zijn normaal gesproken behoorlijk pittig en het duurt er gemiddeld ook vrij lang voordat je er een rijbewijs ontvangt. Ook anders dan hier: je begint met lessen op een afgesloten en speciaal ervoor ingericht terrein met tal van obstakels en nagebootste verkeerssituaties. Op die manier kan men veilig en toch ook vrij uitgebreid voorbereiden op het echte werk. En zo kun je ook ervaren hoe het is om dronken te rijden, zo blijkt nu. Op JapanToday lezen we over 'dronken rijlessen'.

Het lijkt vooralsnog te gaan om een lokaal initiatief. In onderstaande video zien we het in de praktijk bij een rijschool in Chikushino. Daar kreeg een leerling een flinke hoeveelheid alcohol voor zijn kiezen en mocht vervolgens op zo'n oefenterrein aan de slag. Het zal je niet verbazen, maar het viel niet mee. De beste man had dan ook een promillage waarbij ook hier in Nederland je rijbewijs eigenlijk direct in de versnipperaar zou moeten gaan als je ermee achter het stuur kruipt. Hij werd achter het stuur gezet met een promillage van 1,84, ofwel ruim drie keer de in Nederland voor gevorderde bestuurders toegestane hoeveelheid. Deze leerling zal nu in elk geval niet meer overmoedig denken dat hij nog wel kan rijden na een avondje doorzakken, zo is de gedachte hierachter.

In onderstaande video zie je hoe het eraan toe ging: