In het wild: Volkswagen Taro

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Momenteel is de Amarok de enige pick-up die je bij Volkswagen kunt bestellen. Voordat dat model zich in 2011 in Nederland aandiende, had Volkswagen de Taro op de menukaart staan. Een Volkswagen die helemaal geen Volkswagen was.

Eind jaren tachtig wilde Volkswagen een pick-up en Toyota wilde graag maar Europese klanten in een Hilux. Die wensen werden gecombineerd en het opmerkelijke eindresultaat was de Taro. De Taro was in feite niets meer dan een Hilux waarbij de Toyota-logo's uit de neus en van de laadklep waren gehaald, logo's die vervangen werden door het bekende VW-beeldmerk. Maar, nu komt het: de Taro werd in eerste instantie helemaal niet door Toyota gebouwd. Een eigenaardig gegeven. Een 'rebadge' wordt immers in het leven geroepen om de kosten van de ontwikkeling en die van het opzetten van een productielijn te besparen. Die productielijn moest nu dus wel opgetuigd worden, iets dat gebeurde in Volkswagens VWCV-fabriek in Hanover.

In de beginjaren van de Taro, tussen 1989 en 1994, werd de pick-up alleen in Duitsland gebouwd, puur en alleen met een 83 pk en 165 Nm sterke 2,4-liter grote viercilinder dieselmotor in de neus. De Taro was in die jaren altijd uitgevoerd met de reguliere cabine met twee zitplaatsen óf met dubbele cabine met aan elke kant twee volwaardige portieren extra. Later introduceerde Volkswagen een Taro met 'Extended Cab', de tussenvorm die je op deze foto's ziet en die niet uit Hannover, maar regelrecht bij Toyota in Japan vandaan werd gehaald. In 1997 werd de stekker uit de Hilux-Taro-samenwerking getrokken.

De Taro op de foto's oogt niet helemaal meer fris, maar wordt ogenschijnlijk nog goed gebruikt en zo nu en dan scheef geparkeerd. Onder de kap van deze Taro een 80 pk sterke 2.4 dieselmotor onder de kap, een 163 Nm sterke viercilinder afkomstig van Toyota.