In het Wild: Toyota Corolla (2013)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een brave, moderne Toyota-sedan in ‘In het wild’? Ja, maar we kunnen het uitleggen. Deze auto oogt wellicht wat suf, maar was in Nederland nooit leverbaar.

Dat maakt deze keurige, bordeauxrode Japanner voor Nederlanders toch enigszins interessant. Vervolgens moeten we wel onze excuses maken aan onze Belgische lezers, want voor hen behoort deze sedan ondanks z’n kleur tot de grijze massa.

Op de dag waarop de geheel nieuwe Corolla sedan is gepresenteerd, een auto die overigens wél naar Nederland komt, is er echter niets mooiers dan een blik te werpen op de vorige generatie. De Corolla op de foto komt uit België of een ander Europees land en stamt uit 2013, het eerste jaar van deze elfde generatie. Het is een bescheiden type. Dat komt om te beginnen tot uiting in de wieldoppen, maar een kentekencheck leert dat ook de techniek van een ingetogen soort is.

De in 2016 geïmporteerde Toyota heeft een 1.3 onder de kap die door Toyota ook wel als 1.33 wordt aangeprezen, vanwege z’n cilinderinhoud van 1.329 cc. Het turboloze VVT-i-tje was ook leverbaar in de tweede generatie van de Auris en levert niet meer dan 99 pk’s en en 128 Nm. Zelfs bij een behapbaar wagengewicht van 1.165 kg zit een 0-100-tijd van minder dan 13,1 seconden er niet in.

De vorige Corolla kreeg in 2016 nog een uitgebreide facelift, waarbij met name de neus (foto 5) stevig werd gemoderniseerd. Belangrijk is wel om het verschil tussen de Amerikaanse versie en de varianten voor de rest van de wereld in de gaten te houden. Dat verschil bestaat ook bij de nieuwe Corolla, maar was bij de vorige editie door een compleet afwijkende voor- en achterkant nog duidelijker te zien.

In Nederland luidde de tiende generatie van de Corolla in 2010 het voorlopige einde van het model op de prijslijsten in.