In het Wild: Subaru Libero (1992)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wacht, Libero? Ja, dat is de naam die dit model in een groot deel van Europa kreeg. Deze in 2004 naar Nederland gehaalde witte Subaru is getuige de typeaanduiding zo’n Libero, maar het is niet gek als je dit model als E10, E12, E-Wagon, Combi, Sumo of Domingo kent.

Het is trouwens ook helemaal niet gek als je dit model überhaupt niet kent, al kende hij wel een lange carrière. De Libero, zoals we ‘m vanaf nu dan maar zullen noemen, verscheen in 1983 en hield het in deze oorspronkelijke vorm tien jaar vol. Het is in feite het export-broertje van de Japanse Subaru Sambar. Dat was een echte kei-car, wat betekent dat Subaru zich voor de Sambar aan strikte regels moest houden voor wat betreft de buitenmaten en de cilinderinhoud.

Voor andere landen was dat niet nodig, dus kreeg de Europese versie grotere bumpers en een monsterachtige driecilinder benzinemotor uit de Justy. Een opvallend kenmerk van de voorbumper is de manier waarop de kentekenplaat wordt gemonteerd, min of meer bovenop de bumper. Kopers konden kiezen uit een éénliter en een 1.2. Het ‘E12’ op de achterklep van dit witte exemplaar suggereert dat het hier om de dikste versie gaat, maar de RDW is van mening dat een 52 pk éénliter hier voor de aandrijving zorgt. Vierwielaandrijving lijkt hoe dan ook present, al ging het in 1992 nog niet om Subaru’s befaamde permanente variant.

Dit witte exemplaar verkeert afgaande op de foto’s in zeer nette staat, al zien we wel wat roest onder een stuk ontbrekende spatbordverbreder. Die tekortkoming maakt de auto optisch meer dan goed door zijn bijzonder tijdscorrecte striping, waarin de term ‘4WD’ vol trots is opgenomen. Sowieso is de auto niet vies van een beetje borstklopperij, getuige het zonder twijfel behoorlijk overtrokken ‘Super de Luxe’ op de achterklep.