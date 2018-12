In het wild: Standard Superior

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Bruno Vijverman, hofleverancier van foto’s voor deze rubriek, heeft zichzelf overtroffen. “Misschien is dit wel de enige in Nederland”, zegt hij over deze Standard Superior. Wel beste Bruno, het is wellicht zelfs de enige ter wereld!

De naam Standard Superior zal bij Kever-liefhebbers direct een belletje doen rinkelen, maar is bij de rest van de mensheid eigenlijk niet bekend. Dat is ook niet zo gek, want er zijn hooguit een paar honderd exemplaren van de Superior gebouwd.

De Standard was een bedenksel van een Joods-Duitse ingenieur met de naam Josef Ganz en wordt door velen als enorme inspiratiebron beschouwd voor de eerste Volkswagen, ofwel de Kever. Ganz presenteerde zijn ideeën voor een betaalbare auto al in de jaren 20 uitgebreid in zijn eigen autoblad Motor Kritik. Na prototypen voor de merken Ardie (1930) en Adler (1931), waarvan laatstgenoemde ironisch genoeg al de naam ‘Maikäfer’ (meikever) kreeg, was het in 1933 tijd voor het echte werk. Ondernemer en motorfietsfabrikant Wilhelm Gutbrod ging in zee met Ganz en hoopte diens ideeën onder de merknaam Standard werkelijkheid te laten worden.

Helaas duurde dat feest niet lang. Even verderop in de jaren 30 kreeg ene A. Hitler het in zijn hoofd om een auto ‘voor het volk’ te ontwikkelen en begon een verhaal dat bij eerdergenoemde Kever-liefhebbers maar al te bekend is. Ferdinand Porsche ging met het idee aan de slag. De Joodse meneer Ganz verdween van het toneel en vluchtte in 1934 naar Zwitserland, waar hij overigens vrolijk doorging met het verwezenlijken van zijn dromen. Het leidde tot nog een serie prototypen, maar nooit tot een groot succes. Dit geheel in tegenstelling tot die andere Volkswagen, zoals we weten…

De overeenkomsten tussen de in 1933 verschenen Superior en de uiteindelijke Kever worden bij de eerste aanblik duidelijk, maar beperken zich niet tot de gestroomlijnde, insectachtige koets. Ook onderhuids zijn de gelijkenissen op zijn minst opmerkelijk. Het gehele chassis lijkt met zijn centrale ruggengraat een blauwdruk voor de Kever en ook de pendelas aan de achterkant hebben we eerder gezien. Toegegeven: de tweecilinder van de Superior ligt niet helemaal achterin. Hij bevindt zich echter wel voor de achteras en dus evengoed in de achterzijde van het voertuig, wat het extreem gladde front mede mogelijk maakt.

Van de Standard Superior zijn volgens de overlevering minder dan 500 exemplaren gebouwd, verdeeld over twee generaties. De tweede kreeg onder meer een ander front en extra zijruitjes, maar het door Bruno gespotte exemplaar is van het oorspronkelijke soort. Dat is de zeldzaamste. Sterker nog, dit zou weleens het enige nog overgebleven exemplaar ter wereld kunnen zijn! Een korte rondgang op internet leert dat de auto toebehoort aan Paul Schilperoord, een Nederlander die een heus boek heeft geschreven over Josef Ganz. Bij aankoop bleek de hyperzeldzame ‘Volksauto’ voorzien van allerlei slecht passende carrosseriedelen die hem een sedanachtig uiterlijk gaven. Mede dankzij een heuse crowdfunding-actie en het bestuderen van alle foto’s en tekeningen die er van de Superior te vinden zijn, is Schilperoord erin geslaagd zijn Superior weer van zijn originele uiterlijk te voorzien. Die auto is, tijdens een ongetwijfeld zeldzaam momentje langs de stoeprand, door Bruno gespot, zodat wij er nu ook van kunnen genieten.