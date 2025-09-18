In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wheels Mariënwaerdt ontpopt zich steeds meer als hét autofeestje van Nederland, en dat beperkt zich niet tot het evenement zelf. Het parkeerterrein is namelijk bijna net zo leuk, althans voor wie meer op de auto’s dan op de modder let.

We zijn nog steeds aan het nagenieten van Wheels Mariënwaerdt, waar veel Nederlandse autoliefhebbers samenkwamen voor een combinatie van bijzondere klassiekers, een heerlijke sfeer en – toegegeven – modder. Aan dat laatste kan de organisatie ook niet zoveel doen, want grasland wordt nu eenmaal modderig als het wordt geteisterd door talloze autobanden en regenbuien. Net als bij vergelijkbare evenementen in het buitenland zijn de auto’s op het ‘parkeer-weiland’ absoluut een blik waard. Wat autoliefhebbers vanuit heel Nederland en daarbuiten samenbindt, kan immers rekenen op een wat gevarieerdere mix dan wat je op dinsdagmiddag op het parkeerterrein van je lokale accountantskantoor aantreft.

Dat weet de organisatie van Wheels natuurlijk ook, dus werd er direct naast de ingang een ‘oldtimerparking’ ingericht. Wie als bezoeker met iets heel bijzonders kwam, mocht die auto daar parkeren. De selectie was daarbij wellicht soms voer voor discussie, maar vaststaat dat er zelfs buiten die oldtimerparking meer dan genoeg te zien was. Bij dit verhaal tref je een selectie aan van de auto’s die wij daar het afgelopen weekend zijn tegengekomen. Daarbij geven we uiteraard ruiterlijk toe dat dit geen volledig beeld geeft, dus wees niet beledigd als jouw hyperzeldzame speeltje er niet bij staat.

Leuk om te zien is dat zo'n concours d'élégance toch een bepaald publiek aantrekt. Zo troffen we bij Beesd opvallend weinig carbon en zwarte wielen aan, maar juist meer klassiek ogende, stijlvolle en door de bank genomen minder sportieve liefhebbersauto's. Dat gold voor jong en oud, want ook de nieuwste Range Rovers en Rolls-Royces stonden er dit weekend stijlvol bij. Ook was er een lekker gevarieerde mix van 'geaccepteerde' liefhebbersauto's en echte automobiele rariteiten. De auto’s op de foto’s hebben één overeenkomst: ze stonden bij Wheels, maar niet op het evenemententerrein zelf. Daarvan volgt natuurlijk ook een verslag, en wel in de eerstvolgende editie van AutoWeek Classics.

Foto's: David Kloppenborg, Thomas Bol, Willem Verstraten, Jan Lemkes