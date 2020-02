In het Wild: Skoda Felicia (1998)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Waarschijnlijk zal lang niet iedereen stilstaan bij het feit dat deze donkerblauwe Skoda Felicia inmiddels best een foto waard is. Dat begreep AutoWeek-lezer Roelof Buring ook. Zoals hij ook al opmerkte, is deze bescheiden Tsjech ondertussen flink met uitsterven bedreigd in Nederland. Daarbij is dit ook nog eens een overgebleven relikwie uit de tijd dat Skoda nog echt op eigen benen stond. Hoewel de Felicia verkocht werd in de periode dat Skoda stapsgewijs ingelijfd werd in de Volkswagen Group, is de Felicia in de basis nog gewoon een doorontwikkeling van de Favorit, uit de Oostblok-tijd dus.

Dit exemplaar stamt uit 1998 en betreft een hele late pre-facelift. Onder de kap ligt de slechts 54 pk sterke 1.3 MPI. Dat is een licht gemoderniseerde variant van een nog door Skoda zelf ontwikkelde krachtbron. Volkswagen's invloed op het motorenaanbod beperkte zich tot de krachtigere 1.6 benzine en 1.9 diesel. Qua basis en aandrijving hebben we hier dus nog met een 'oer-Skoda' te maken.

Zo op het oog staat de Felicia er nog prima bij en de auto is begin dit jaar voor het laatst op naam gezet. Ook de APK is voorlopig nog wel geruime tijd geldig. Het heeft er dus alle schijn van dat de kersverse eigenaar hier voorlopig nog wel even in rondrijdt. Hopelijk kan deze stille getuige van andere tijden voorlopig 's lands wegen nog een stukje interessanter houden.