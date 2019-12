In het Wild: Simca 1100 Ti

Toegegeven: als het om vroege hot hatches gaat, gaan de gedachten al snel uit naar de eerste VW Golf GTI. Eigenlijk niet terecht, want deze Simca 1100 Ti was in feite de allereerste!

De Simca 1100 was in de jaren 60 en 70 in veel opzichten een moderne auto. De compacte Simca verscheen in 1967 op de markt en gooide hoge ogen met zijn efficiënte dwarsgeplaatste motoren en geavanceerde onderstel. Het slim ingedeelde interieur kreeg de handen op elkaar, evenals de grote hatchback-achterklep. De 1100 was leverbaar als drie- en vijfdeurs en voor wie meer ruimte nodig had was er een handige stationcar, de Tourist.

Dat trouwe AutoWeek-volger Mickey Kleijwegt onder een alledaags winkelcentrum een strakke 1100 tegen het lijf liep, is anno 2019 op zichzelf al bijzonder. Velen bewaren warme herinneringen aan het sympathieke Franse model, dat helaas vrijwel helemaal uit het straatbeeld is verdwenen.

De Simca in kwestie is echter niet zomaar een 1100, maar een heuse Ti. Het sportieve topmodel levert dankzij een stevig opgepompte 1.3 maar liefst 82 pk, flink meer dan de 58 paarden van een reguliere 1100. Aan de buitenkant is de Ti beschaafd opgedirkt. We herkennen ‘m onder meer aan de extra set koplampen, het typeplaatje en de wielen. Ook het kunststof onderdeel boven de achterruit, vermoedelijk één van de eerste en bovendien kleinste dakspoilers ooit, hoort erbij.

Op de uiterlijke staat van de hier ten tonele gevoerde Ti is weinig aan te merken. Het remstof op de voorwielen toont aan dat de auto gewoon wordt gebruikt, maar de auto lijkt nagenoeg schadevrij. Alleen langs de onderrand van het voorscherm menen we wat roest te ontwaren. Wellicht wordt dat binnenkort aangepakt, want de huidige, derde eigenaar heeft de auto pas een paar maanden in bezit. Het exemplaar uit 1977 zet een vinkje voor elk item op de checklist, want het betreft een origineel Nederlands exemplaar.

Overigens is deze auto in een bepaald opzicht actueler dan ooit. Simca werd vanaf de jaren 50 beetje bij beetje opgeslokt door Chrysler. Chrysler Europe, waar ook de voormalige Rootes-merken uit Engeland onderdeel van waren (zoals Sunbeam), hield het tot 1978 vol. Daarna kwam het bedrijf in handen van, jawel, Peugeot. Nu het huidige Fiat Chrysler Automobiles officieel gaat fuseren met PSA, lijkt de cirkel in zekere zin rond.