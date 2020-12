In het Wild: Opel Kadett B (1971)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Opel Kadett kent een lange geschiedenis. De oorsprong van de Kadett gaat terug tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog met de Kadett I en II. Zeventien jaar na het einde van de oorlog blies Opel de Kadett in 1962 nieuw leven in met de Kadett A. De fabrikant richtte zijn vizier met de Kadett vooral op één specifieke concurrent: de Volkswagen Kever. De Kadett A was echter een kort leven beschoren, want in 1965 kwam Opel al op de proppen met de Kadett B. De B was qua formaat iets gegroeid ten opzichte van de A. Verder kun je de Kadett B onder meer herkennen aan de gewijzigde grille en de plaatsing van de koplampen. De koplampen van de Kadett B staan namelijk keurig in lijn met de grille, terwijl die van de A net iets hoger zijn geplaatst.

Waar de beschikbare carrosserievarianten op de Kadett A nog beperkt waren, had de koper bij de Kadett B keuze te over. Je kon namelijk kiezen uit maar liefst acht verschillende varianten! Dat komt met name door het variërende aantal deuren. De Kadett van Marc op de foto's is een tweedeurs sedan, ook wel 'coach' genoemd. Hij stamt uit 1971 en is dus een exemplaar uit de laatste bouwjaren van de Kadett B. Van de 60 pk sterke 1.2 S, de krachtbron in kwestie, zijn in totaal om en nabij de 95.000 exemplaren geproduceerd. Het blok is uiteindelijk in de basis nog tot 1993 (!) geleverd in de Corsa en Kadett (E). In datzelfde jaar schoof Opel de naam Kadett overigens definitief aan de kant en kwam de Astra ervoor in de plaats.

Dit exemplaar ziet er op de foto's nog piekfijn uit. Hij staat mooi in zijn lichtblauwe lak en het chroom glimt je tegemoet. Met de fietsendrager achterop lijkt het haast alsof de foto's in 1971 zijn genomen, de Kadett lijkt haast hagelnieuw te zijn. Gezien de kilometerstand is dat ook niet zo gek: Marc licht toe dat zijn Kadett B in 50 jaar slechts 37.000 kilometer heeft afgelegd. Hij is de derde eigenaar; daarvoor is de auto van 1995 tot 2017 in bezit geweest van zijn oom. Volgens Marc is zijn Kadett nog volledig origineel: hij is ongelast en niet gerestaureerd. Ondanks de relatief maagdelijke kilometerstand rijdt hij er wel gewoon mee. De foto's in Friesland zijn daar het bewijs van, maar Marc zegt dat hij ook met zijn Opel naar Frankrijk is gereden. Een klassieker zoals je ze graag ziet!