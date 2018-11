In het Wild: Mercedes-Benz CL600

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Twee ton. Het is niet alleen het gewicht van deze imposante CL600 uit 1997, maar ook de nog indrukwekkender aanschafprijs. Daarmee was deze C140 met z’n V12 in zijn tijd duurder dan vrijwel al het andere, maar er zijn meer indrukwekkende getallen.

Volgens ons eigen Carbase kostte een Mercedes-Benz CL600 in de duurste Designo-trim in 1997 €186.073. Volgens de kenteken-informatie ging dit blauwe exemplaar zelfs voor €203.731 euro over de toonbank, wat gezien de lange optielijsten van Mercedes best eens kan kloppen. Zelfs als we uitgaan van de basisprijs was de top-CL in ’97 echter duurder dan een Aston Martin DB7 Volante, een Porsche 911 Turbo of een Ferrari F355, om maar eens wat te noemen. Daarvoor kreeg je echter ook het absolute topmodel in een tijd waarin CL’s er nog niet als AMG waren. De gigantische V12 is met 394 pk bijvoorbeeld ook krachtiger dan eerdergenoemde F355, die het met 380 pk moest doen. Deze tweedeurs kathedraal knalt daarmee ondanks z’n leeggewicht van 2.210 kg in 6,6 seconden van 0 naar 100.

Het model dat boven dit verhaal schittert, is de eerste auto die bij Mercedes-Benz als CL in de boeken verdween. De coupéversie van de al even imposante W140 S-klasse verscheen in 1992 als SEC, waarbij de versie met V8 500 SEC heette en de voorganger van dit twaalfcilinder topmodel – weinig verrassend – 600 SEC. in 1994 werden de auto’s omgedoopt tot S-klasse coupé, maar twee jaar later vond Mercedes-Benz het nodig om over te stappen op het ‘CL’ dat op dit late exemplaar prijkt. Die naam verscheen ook op de twee generaties die volgden, maar sinds 2014 heet de tweedeurs op basis van de S-klasse weer gewoon S-klasse coupé.

Qua uiterlijk doet de oer-CL net als z’n sedanbroertje op geen enkele manier z’n best om z’n immense proporties onder stoelen of banken te steken. Met z’n hoge, brede en vooral vrij plompe koets is het geen sierlijke coupé, maar tegelijkertijd heeft de auto wel een voorname uitstraling. De neus verschilt van de vierdeurs S-klasse door een grille met een groot Mercedes-logo en bollere, smallere koplampen uit één stuk. Ook de achterlichtunits was meer afgerond dan bij de sedan. Zoals dat hoort bij Coupés van Mercedes ontbreekt een vaste B-stijl en kunnen alle zijruiten worden geopend, waardoor indien gewenst een ‘hardtop-coupé’ ontstaat waarin de frisse buitenlucht ogenschijnlijk vrij spel heeft. De ingenieurs van Mercedes-Benz hadden dat destijds ook, want uiteraard zit deze auto volgestouwd met alle innovaties die de Duitsers in de jaren ’90 tot hun beschikking hadden.

Deze blauwe CL 600 is origineel Nederlands is er in tegenstelling tot veel soortgenoten in geslaagd om tuners op afstand te houden. Geen grote wielen en vierdubbele uitlaten dus voor deze coupé, al wil dat niet zeggen dat iedereen er met z’n handen vanaf kon blijven. De rechterflank is bezaaid met krassen die overduidelijk met opzet zijn aangebracht, waarmee toch iets van de chique uitstraling verloren gaat. De recente overschrijving zou echter kunnen betekenen dat de auto in handen is gevallen van een baasje die juist hier iets aan gaat doen, zodat deze bijzondere youngtimer in goede staat op het klassiekerschap kan afstevenen.