In het Wild: Honda Odyssey J

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De MPV of Minivan is wereldwijd op z’n retour, maar dat betekent niet dat er helemaal geen markt meer voor is. In Amerika blijft er een bepaald minimum aan forse, maximaal praktische ruimte-auto’s bestaan en ook in Azië is zeker een markt voor dit soort rijdende woonkamers.

Bakbeest

Honda plukt op die markten al jaren een graantje mee met de Odyssey. Dat begon in de jaren ’90 met één model dat wereldwijd werd gevoerd. Ook in Europa kregen we die auto voorgeschoteld, zij het onder de naam ‘Shuttle’. Zoals dat zeker bij Honda gebruikelijk is, begon men vanaf de tweede generatie onderscheid te maken tussen een Amerikaanse en een Japanse Odyssey. Dat gaf de Japanners ruimte om voor de Amerikaanse markt ‘all-out’ te gaan met een fors bakbeest en heel veel comfort, terwijl er in het thuisland een kleiner en wellicht zuiniger model werd voorgesteld.

China

Deze blauwe Odyssey, gespot door Willem Verstraten, is er één van de laatste Japanse lichting. Dit model werd in 2013 voorgesteld, maar dit exemplaar is met bouwjaar 2018 een stuk nieuwer. Nu zien wel wel vaker een importauto uit Japan in deze contreien, maar met deze Odyssey is iets bijzonders aan de hand: het stuur zit links! Daarmee blijven er voor wat betreft het land van herkomst een aantal opties over. Dit model wordt bijvoorbeeld ook in China verkocht, maar grijze import uit dat land is zeldzaam en de Chinese versie beschikt over een aantal unieke designelementen die op deze auto ontbreken.

Emiraten

Waarschijnlijker is daarom dat deze auto oorspronkelijk in het Midden-Oosten werd afgeleverd, bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische Emiraten. Wie weleens in die regio is geweest, weet ongetwijfeld dat de automarkt daar een mooie mix is van Amerikaanse, Europese en Aziatische modellen. Honda verkoopt in de Emiraten zelfs de Amerikaanse en Japanse Odyssey naast elkaar, waarbij de Japanse variant de toevoeging ‘J’ krijgt. Onze ‘educated guess’: dit is zo’n Odyssey J. Wij vinden ‘m geslaagd! Jij?