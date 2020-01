In het Wild: Chevrolet Impala SS

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Chevrolet Impala bestaat al sinds 1958. Het exemplaar dat we vandaag presenteren komt niet bepaald uit de gloriedagen van de modelreeks, maar draagt in de vorm van een heuse SS-badge toch wat interessants met zich mee.

Eerlijk is eerlijk: ook zonder die SS-badge had deze Impala de handen van uw geliefde AutoWeek-redacteuren best op elkaar gekregen. Het eerste decennium van deze eeuw was niet bepaald een hoogtepunt in de Amerikaanse auto-geschiedenis, maar voor een verdwaalde exoot uit verre oorden kun je ons altijd wakker maken.

Van z’n design moet deze in 2007 geboren Impala het alvast niet hebben. Deze generatie van het model is strak, maar ook weinig opzienbarend. Z’n grote, bolle koplampen doen ‘m bovendien wat vriendelijk ogen voor zo’n stoere Amerikaan, al weerhield dat de Amerikaanse politie er niet van om deze Impala grootscheeps in te zetten.

Sinds 2000 is de Impala een voorwielaandrijver, waarmee een einde kwam aan een lange rij Impala’s volgens traditioneel recept. Dat had vooral grote gevolgen voor de snelle topversie, die sinds het begin van de modelreeks onder de naam ‘SS’ door het leven gaat. Waar die in de jaren ’60 waren voorzien van een brute V8 die meer dan 300 pk op de achterwielen afvuurde, moest de eerste voorwielaangedreven Impala SS het doen met een V6 met zo’n 240 pk.

Met de hier getoonde negende generatie kreeg de Impala SS iets van z’n oude glans terug. De V6 werd ingeruild voor een 5,3-liter V8, die zowaar ook weer 300 paarden op de been kreeg. Wel bleef het uiteraard een voorwielaandrijver, waardoor deze Impala één van de weinige auto’s is (Cadillac kon er ook wat van) met een dwarsgeplaatste V8 in de neus. Met deze motor knalde de voor Europeanen grote, maar voor Amerikanen middelmatige sedan in 5,3 seconden van 0 naar 100. Erg populair was deze SS echter niet en in 2009, nog geen drie jaar na z’n introductie, verdween het model weer van de markt.

Dat dit exemplaar in Nederland rondrijdt, is daarmee extra bijzonder. De auto is hier zelfs nieuw geregistreerd in januari 2007 en is sinds die tijd slechts één keer van eigenaar gewisseld. Het logo op de achterklep ontbreekt en de wielen zij niet de originele, maar buiten dat ziet de gitzwarte sedan er op het eerste gezicht netjes uit.