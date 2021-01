In het Wild: Alfa Romeo 75 (1988)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Alfa Romeo heeft in het huidige automobiele gezelschap nog altijd een uitgesproken eigen karakter. Volgens een deel van de Alfa-adepten verloor het merk na de overname door Fiat in 1986 echter al een deel van zijn eigen identiteit. De 75 is het laatste door Alfa Romeo zélf ontwikkelde model van het merk en dankzij AutoWeek-lezer Luc Wermers hebben we vandaag een wel heel fris ogend exemplaar te pakken! Luc, bedankt!

De Alfa Romeo Giulietta (Tipo 116) vond in 1985 een opvolger in de 75, de laatste auto die Alfa Romeo volledig in eigen beheer zou ontwikkelen. Het model, dat later werd opgevolgd door de 155 en dus een verre voorvader is van de actuele Giulia, is in zijn zo'n zeven jaar durende carrière tweemaal subtiel opgefrist. Het door AutoWeek-lezer Luc Wermers gekiekte exemplaar is er een van 1988 en dat betekent dat hij onder meer de nieuwe motorkap met spits toelopende verhoging, maar nog niet de nieuwe, in 1989 geïntroduceerde grille heeft.

Ook heeft dit snaarstrak ogende rode exemplaar de 2.0 Twin Spark onder de kap, een machine die in 1987 aan het leveringsgamma van de 75 werd toegevoegd. Die viercilinder, met twee bougies per cilinder, helpt de Alfa 75 aan een vermogen van 148 pk en 186 Nm. Daarmee is hij een stuk krachtiger dan de reguliere 128 pk sterke 2.0 die kortstondig naast de 2.0 Twin Spark werd aangeboden. Bij de 75 worden de krachten overigens nog naar de achteras gestuurd, terwijl opvolger 155 voorwielaandrijving introduceerde. Het zou tot de lancering van de actuele Giulia duren voordat Alfa Romeo achterwielaandrijving terugbracht naar dit segment. De 2.0 Twin Spark was natuurlijk niet de krachtigste 75 op de Italiaanse menukaart, maar gold zeker als een smeuïge én meer dynamische smaakmaker voor de 75 2.5 V6 die in 1987 werd vervangen door de 3.0 V6. Alfa leverde de 75 overigens ook met een 1.8 Turbo.

De in 1988 in Nederland geleverde 75 op deze foto's oogt alsof hij erg lekker in zijn vel zit. Het is één van de 6.806 75's die Alfa tussen 1985 en 1992 in ons land leverde. Het Twin Spark-gehalte komt onder meer tot uiting in de bredere wielkasten en sideskirts en de altijd aanwezige, in de zwarte strip op de flank overlopende achterspoiler. De wielen zijn niet helemaal origineel, maar lijken enigszins op een set lichtmetaal die Alfa Romeo zelf onder de 75 leverde. Zo zien we ze niet vaak meer. Hulde!