Renault is heer en meester in Frankrijk, dat staat vast. Het bedrijf was met een handjevol merken goed voor 26,4 procent van de personenautomarkt in Frankrijk. Stellantis harkt met alle merken samen 25,8 procent binnen en wordt in de statistieken van branchevereniging PFA als geheel tot de Franse merken gerekend. Dat is misschien niet helemaal terecht, hoewel Peugeot, Citroën en DS samen goed zijn voor 350.857 van de in totaal 420.867 personenauto’s die door Stellantis in Frankrijk zijn verkocht in 2025. Renault is als merk in zijn eentje echter al goed voor 285.531 auto’s. Tel daar het niet onaanzienlijke Dacia en een handjevol Alpines bij op en je komt op 430.217 auto’s, een gezonde klap meer dan Stellantis dus.

Dat Renault heer en meester is in Frankrijk, blijkt ook als we de populairste modellen bekijken. De Renault Clio (nog het vorige model) staat op 1 en wordt op gepaste afstand gevolgd door de Peugeot 208. Op drie staat opnieuw een compacte hatchback, maar dan in de vorm van de Dacia Sandero. De Peugeot 2008 staat in Nederland inmiddels op plek 34, maar schopt het in Frankrijk gewoon tot de 4e plek. Tot en met plek 9 is alles Frans, tenzij je het van origine Roemeense Dacia niet als zodanig wilt zien. Op de 10e en 11e plek treffen we voor het eerst een nadrukkelijk niet-Frans merk aan. De Toyota Yaris en Toyota Yaris Cross zijn echter Franser dan je denkt, want beiden worden in Frankrijk gebouw en dus speelt een gezonde dosis vaderlandsliefde wellicht ook hier een rol bij de populariteit. De Toyota Yaris Cross is zelfs de auto die het vaakst in Frankrijk wordt geproduceerd, althans volgens onze laatste gegevens. Dat de Renault Clio niet in Frankrijk wordt gebouwd, helpt daarbij natuurlijk ook.

Top 20 populairste automodellen in Frankrijk in 2025

1 Renault Clio 2 Peugeot 208 3 Dacia Sandero 4 Peugeot 2008 5 Citroën C3 6 Peugeot 3008 7 Renault 5 8 Renault Captur 9 Dacia Duster 10 Toyota Yaris 11 Toyota Yaris Cross 12 Renault Symbioz 13 Peugeot 308 14 Volkswagen Polo 15 Tesla Model Y 16 Renault Austral 17 Peugeot 5008 18 Ford Puma 19 Citroën C5 Aircross 20 Dacia Bigster

In Frankrijk zijn er in totaal in 2025 1.632.154 personenauto’s verkocht, 5 procent minder dan in 2024. Ook in de categorieën vrachtwagens en bedrijfswagens is sprake van een verkoopdaling.