In de omvangrijke Duitse auto-industrie zijn binnen een jaar tijd meer dan 51.000 arbeidsplaatsen verdwenen, door de moeilijke marktomstandigheden voor autobouwers en toeleveranciers. Dat meldt advies- en accountancybureau EY in een onderzoek.

Het zou neerkomen op bijna 7 procent van het totale personeelsbestand in de Duitse auto-industrie. De onderzoekers keken daarbij naar de periode van twaalf maanden die eind juni afliep. Duitse autobedrijven waaronder Volkswagen en Mercedes-Benz en ook grote toeleveranciers zoals Bosch en Continental schrappen banen om kosten te besparen. Ook gaan fabrieken dicht.

De sector kampt onder meer met zwakkere verkopen, overcapaciteit, hoge kosten voor de overgang naar elektrisch rijden en onrust op handelsgebied. Maar ook elders in de Duitse industrie gaan tienduizenden banen verloren. Dat geldt bijvoorbeeld voor machinebouwers en staalproducenten.