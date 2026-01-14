Een gloednieuwe EV voor krap €7.000? Klinkt onmogelijk, zeker in Europa. Toch lijkt het in Duitsland wel degelijk mogelijk om voor €6.900 in een gloednieuwe Spring te eindigen, al is daar wel wat geluk en een setje gunstige omstandigheden voor nodig. Allereerst de Spring zelf. Die kost in Duitsland in principe minimaal €16.900. Voor dat bedrag krijg je ook in Duitsland uiteraard een Spring Essential met de nieuwe elektrische aandrijflijn en 70 pk, maar zonder airco.

De Dacia Spring Essential is dus in de basis al goedkoper dan in Nederland. Vervolgens gooit Dacia er een ‘Elektrobonus’ van €5.000 tegenaan, waarmee de prijs dus tijdelijk wordt verlaagd tot €11.900. Die korting lijkt te zijn bedoeld als zoethoudertje voor totdat de nieuwe overheidssubsidie komt. In de kleine lettertjes staat namelijk dat de kortingsactie bij de komst van die subsidie kan worden ‘herzien’. De nieuwe Duitse overheidssubsidie voor EV’s is al aangekondigd, maar wacht nog op goedkeuring van de Europese Commissie. Volgens de website van het Duitse ministerie van milieu wordt de subsidie na die goedkeuring zo snel mogelijk geïntroduceerd. Dat kan dus zomaar ergens in de komende maanden gebeuren.

De korting van Dacia is dus een tijdelijke tegemoetkoming voor de periode waarin de subsidie er nog niet is. Eerdere Duitse EV-subsidies werden echter pas toegekend nadat de auto al op naam was gesteld, net als in Nederland het geval was bij de SEPP-subsidie voor particulieren. In theorie kan het dus zo zijn dat je nu een Dacia Spring bestelt voor €11.900, waarna dan in de periode tussen bestellen en afleveren de subsidie wordt gelanceerd en je die alsnog kunt aanvragen. Die subsidie is in principe goed voor een extra korting van €3.000, maar voor netto-maandinkomens tot €3.000 komt er nog eens €1.000 bij. Bovendien krijg je €500 extra per kind voor de eerste twee kinderen in het gezin, zodat er in het gunstigste geval €5.000 wordt bijgeschreven op de rekening. Duitse Spring-kopers kunnen dus in theorie met in totaal €10.000 aan korting naar huis gaan, al moet dan wel alles precies op zijn plaats vallen. Mocht het toch niet zo lopen, is €11.900 gelukkig ook een prima deal…