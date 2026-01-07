In Duitsland doet Mercedes het beter dan BMW

Terwijl merken als Tesla en Kia in Nederland al jaren helemaal bovenaan de verkoopranglijsten eindigen, zijn het in Duitsland toch nog altijd vooral de Duitse merken die de dienst uitmaken. Volkswagen staat traditioneel op één en dat was in 2025 niet anders, met een verkooptotaal dat over het gehele jaar zelfs nog 4,5 procent hoger eindigde dan in 2024. Het verschil tussen Volkswagen (560.796 auto’s) en de nummer twee is volgens de statistieken van het Kraftfahgt Bundesambt (KBA, soort RDW) werkelijk gigantisch. Mercedes-Benz verkocht in 2025 namelijk ‘maar’ 260.415 auto’s, maar is bij de Oosterburen dus wel het grootste premiummerk en het tweede merk in het algemeen. BMW volgt op de voet met dik 253.000 auto’s, waarna volgens de Duitsers het eerste niet-Duitse merk van de lijst in beeld komt. ‘Volgens de Duitsers’, inderdaad, want strikt genomen is Skoda natuurlijk gewoon een volwaardige Volkswagen-dochter en daarmee in die zin wel degelijk Duits. Andere Volkswagen-merken Audi en Seat volgen op de plekken vijf en zes, terwijl Opel – absoluut een Duits merk, maar onderdeel van het internationale Stellantis-concern – genoegen moet nemen met plek 7. Daarna is het de beurt aan Ford, dat zijn verkoopcijfers ondanks alles zowaar zag stijgen en in Europese vorm ook eerder Duits dan Amerikaans moet worden genoemd. Daarom volgt in feite pas daaronder het eerste echt volledig, onbetwist niet-Duitse merk: Hyundai. Dat doet het in Duitsland dus beter dan Kia (plek 12) en troeft ook Toyota en Dacia af.

Onderstaand zie je de top 20 bestverkopende automerken in Duitsland in 2025. Het verschil met Nederland is dus opvallend groot en dat hadden we graag nog even onderstreept met de verkooptoppers op modelniveau, maar die lijst is nog niet beschikbaar. Wel weten we van onze collega’s van AutoBild dat tot en met november de ‘good old’ Volkswagen Golf de nummer één was als het om modellen gaat, gevolgd door de T-Roc en Tiguan. De Opel Corsa stond over 11 maanden op 4, de BMW X1 op vijf. Daarmee doet de bestverkopende BMW het wel weer een stuk beter dan de bestverkopende Mercedes, want dat is de GLC op plek 10. Overigens tellen de bedrijfswagens van Mercedes-Benz en andere merken bij dit lijstje niet mee: het gaat nadrukkelijk om wat de Duitsers zo mooi ‘Personenkraftwagens’ noemen.

Positie Merk Aantal Marktaandeel 1 VW 560.796 19,6 2 MERCEDES 260.415 9,1 3 BMW 253.712 8,9 4 SKODA 226.472 7,9 5 AUDI 205.862 7,2 6 SEAT 162.566 5,7 7 OPEL 136.189 4,8 8 FORD 108.299 3,8 9 HYUNDAI 93.839 3,3 10 TOYOTA 87.578 3,1 11 DACIA 73.644 2,6 12 KIA 60.391 2,1 13 RENAULT 59.446 2,1 14 VOLVO 59.380 2,1 15 PEUGEOT 57.613 2,0 16 FIAT 54.243 1,9 17 CITROEN 48.854 1,7 18 MAZDA 40.724 1,4 19 MINI 34.647 1,2 20 NISSAN 31.112 1,1

Chinese invasie

Het eerste Chinese merk staat op plek 22 en is MG, BYD volgt direct daarna op een 23e plek. Met de Chinese invasie lijkt het dus ook nog wel mee te vallen in Duitsland, hoewel de grootste stijgers allemaal Chinees zijn en Geely-dochter Volvo in de top 20 eindigt. Tesla doet het opvallend matig, en moet het doen met plek 26. Het merk zag zijn verkopen bijna halveren ten opzichte van vorig jaar.