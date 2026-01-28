Ga naar de inhoud
In dit land is de Porsche 911 de populairste nieuwe personenauto

911 kost in Nederland minimaal twee ton

3
Porsche 911
Lars Krijgsman

In Nederland was de Skoda Elroq in 2025 de populairste nieuwe personenauto. In een nog kleiner en veel zonniger Europees land was een auto die in Nederland minimaal bijna €200.000 kost de populairste nieuwe auto: de Porsche 911.

Verschil moet er zijn. In dwergstraatje Andorra was de Porsche 911 de absolute koning van de automarkt. In het tussen Spanje en Frankrijk ingeklemde prinsdom zijn vorig jaar 86 Porsches 911 verkocht en daarmee wist de 911 net als in 2024 de titel 'populairste nieuwe auto van Andorra' te claimen. Er zijn in 2025 nog eens 16 procent meer exemplaren van de Porsche 911 geregistreerd dan een jaar eerder. Op plekken twee en drie zien we auto's die aan de andere kant van het automobiele spectrum staan: de Toyota Yaris Cross en de Seat Arona.

Populairste nieuwe auto's in Andorra - 2025

Merk en modelAantal%-verschil t.o.v. 2024
1Porsche 91186+16 procent
2Toyota Yaris Cross63+117 procent
3Seat Arona57+43 procent
4Mercedes-Benz GLC55+90 procent
5Cupra  Formentor47+7 procent
6Renault Clio43+207 procent
7Cupra Terramar40+300 procent
8Mini Cooper38+27 procent
9Ford Tourneo Custom36+112 procent
10Hyundai Tucson36+0 procent

De lijst van tien populairste nieuwe auto's in Andorra is een interessant allegaartje. Zo komen we er naast compacte cross-overs ook de Mercedes-Benz GLC, de Cupra Formentor, de Renault Clio, Mini Cooper, Hyundai Tucson en de Ford Tourneo Custom in tegen. BMW mocht zich met 204 registraties het populairste automerk van Andorra noemen. Er zijn 204 nieuwe BMW's op kenteken gezet, 29 procent meer dan een jaar eerder. De populairste: de M3 Competition xDrive (24 stuks), gevolgd door de X2 M35i xDrive en X3 M50 xDrive. Toe maar. Porsche heeft in Andorra een fikse tik gekregen. Het verkocht 24 procent minder nieuwe auto's en bleef op 159 nieuwe registraties steken.

In totaal zijn volgens brancheorganisatie Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) in 2025 in totaal 2.511 nieuwe personenauto's in Andorra geregistreerd. Dat waren er zo'n 18 procent meer dan in 2024. Slechts 163 van alle in Andorra verkochte nieuwe auto's was een elektrische.

Andorra is een rijk land en staat als belastingparadijs te boek. De maximale inkomsten- en vennootschapsbelasting bedraagt slechts maximaal 10 procent, de btw is slechts 4,5 procent. Er wordt geen belasting geheven op erfenissen of giften, op vermogen evenmin.

Populairste automerken in Andorra - 2025

MerkAantal%-verschil t.o.v. 2024
1BMW204+29 procent
2Mercedes-Benz200-13 procent
3Toyota164+20 procent
4Ford160-1 procent
5Porsche159-24 procent
6Hyundai158+5 procent
7Renault150+16 procent
8Cupra136+49 procent
9Seat122+11 procent
10Audi105+27 procent
