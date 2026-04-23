In de eerste drie maanden van 2026 zijn in Nederland minder auto’s gestolen dan een jaar eerder. Het totale aantal voertuigdiefstallen daalde met 9 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2025. Tegelijkertijd nam het aantal diefstallen uit of vanaf auto’s juist licht toe. Dat blijkt uit een analyse van politiedata door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

In het eerste kwartaal van 2025 werden nog 2.083 motorvoertuigen gestolen, dit jaar bleef de teller steken op 1.893. Daarmee zet de dalende trend in autodiefstallen door. Anders ligt dat bij diefstallen uit voertuigen of van onderdelen zoals spiegels en airbags. Dat aantal steeg van 9.800 naar 9.999 incidenten, een toename van 2 procent.

Amsterdam opnieuw koploper

Net als in voorgaande jaren vinden de meeste voertuigdiefstallen plaats in Amsterdam. In de hoofdstad werden in de eerste drie maanden van 2026 in totaal 220 auto’s gestolen. Dat zijn er wel iets minder dan een jaar eerder, toen het om 231 diefstallen ging. Opvallend is dat in maar liefst 72 gemeenten in het geheel geen autodiefstal werd geregistreerd.

Top vijf gemeenten met meeste autodiefstallen

De gemeenten met de meeste gestolen voertuigen in het eerste kwartaal van 2026 zijn:

Amsterdam: 220 diefstallen (231 in 2025) Rotterdam: 124 diefstallen (125 in 2025) ’s Gravenhage: 82 diefstallen (106 in 2025) Utrecht: 54 diefstallen (64 in 2025) Eindhoven: 45 diefstallen (60 in 2025)

In vrijwel alle grote steden is sprake van een daling. Eindhoven laat zelfs een afname van 25 procent zien. Nijmegen vormt een uitzondering: daar nam het aantal autodiefstallen juist met ruim 26 procent toe, van 34 naar 43 gevallen.

Meer diefstallen uit en vanaf voertuigen

Hoewel complete auto’s minder vaak worden gestolen, slaan criminelen wel vaker toe bij losse onderdelen of spullen in de auto. In het eerste kwartaal van 2026 werden 9.999 diefstallen uit of vanaf voertuigen geregistreerd, 199 meer dan een jaar eerder.

Ook hier staat Amsterdam bovenaan, met 1.353 incidenten. Dat is overigens bijna 20 procent minder dan in 2025. Rotterdam volgt met 1.172 gevallen, terwijl Utrecht met 1.078 incidenten de top drie completeert. Opvallend: in Utrecht worden minder auto’s gestolen dan in Den Haag, maar verdwijnen er wel meer spullen uit of vanaf voertuigen.

Kortom, het totale aantal autodiefstallen laat een dalende lijn zien, maar wie zijn auto parkeert, moet nog altijd alert blijven op dieven die het gemunt hebben op losse onderdelen of achtergelaten spullen.