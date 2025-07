Met een gps of navigatieapps zoals Google Maps en Waze vind je niet alleen de weg, je ziet ook hoe hard je mag rijden en waar de flitspalen en mobiele controleposten staan. Maar die flitsmelders zijn in een aantal vakantielanden verboden. Je riskeert daar een hoge boete.

In Nederland zijn radardetectors verboden. Die sporen snelheidsradars op via de radargolven van de snelheidsmeter. Radarmélders, die via je navigatiesysteem of een app informatie geven over vaste flitspalen, zijn wél toegestaan. Het gaat dan in de meeste gevallen om flitsapps als Flitsmeister en Waze. Maar in sommige vakantielanden is zelfs het gebruik van radarmelders verboden. Dat is jammer voor vakantiegangers die graag door systemen als Flitsmeister en Waze gewaarschuwd willen worden voor flitspalen. In sommige landen moet je dus je flitsmelder uitschakelen, als je geen boete wilt riskeren.

Waar zijn radarmelders/flitspaalsignalering toegestaan en waar niet?

• Frankrijk: verboden. Flitsmeister geeft er alleen ‘gevarenzones’ aan, geen flitspalen.

• Duitsland: verboden. Apps zoals Waze en Flitsmeister mag je niet gebruiken in de auto. Zelfs bijrijders kunnen een boete krijgen als ze een flitsapp op hun telefoon hebben staan.

• Oostenrijk en Italië: gps-apparatuur die gebruikmaakt van een openbare databank is toegestaan.

• Zwitserland, Turkije, Ierland en Slowakije: hier mag je een radarmelder zelfs niet in je bezit hebben of vervoeren. Dat betekent dat je de app dus eigenlijk niet op je smartphone mag hebben staan, of je die nu gebruikt of niet.