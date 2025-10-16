In deze gemeente kost een dagje parkeren soms bijna €140!

Dat de prijs van parkeren flink kan oplopen in Nederlandse steden, weet iedereen die weleens een auto in het centrum achterlaat. Nu wordt echter ook duidelijk hoe duur dit precies kan zijn, en dat is tamelijk schrikbarend.

Naar eigenlijk he, die kop? We beloven dat we niet dagelijks zullen werken met dit soort lokkertjes, maar in dit geval hoef je het verhaal eigenlijk niet aan te klikken om te weten om welke gemeente het gaat. Uiteraard is Amsterdam te koploper op het gebied van parkeertarieven, en dus ook de plek waar je tot bijna 140 euro kwijt bent om je auto 24 uur op straat te laten staan. Uit onderzoek van Weflycheap.nl blijkt dat je in het centrum van onze hoofdstad om precies te zijn €139,64 betaalt voor een etmaal parkeren, wat hier ook echt 24 uur lang betalen betekent. Dat verklaart wellicht het grote verschil met de nummer 2 – Haarlem – waar je ‘al’ voor €87,50 een dagje op straat parkeert. Rotterdam volgt met €86,52, Hilversum met €82 en Utrecht rondt de top-5 dagtarieven af met €70,58.

Overigens heeft Weflycheap bij het berekenen van de bedragen keurig rekening gehouden met het bestaan van dagkaarten. In Amsterdam kun je voor ‘slechts’ €69,50 van 9 uur ’s morgens tot 12 uur ’s nachts parkeren. Daarmee ontstaat de opmerkelijke situatie dat je in de nacht die volgt juist meer kwijt bent, want voor die periode zijn er geen dagkaarten. Het totaal voor een etmaal is de combinatie van een dagkaart en de overige 9 uren tegen het uurtarief van €7,76. Dit geldt in Amsterdam overigens alle dagen van de week, maar op zondag is een dagkaart iets minder duur.

Uurtarieven

Hoewel Utrecht flink achterblijft bij Amsterdam als het om dagtarieven gaat, ben je hier juist het meeste kwijt als je korter parkeert. Een uurtje op straat staan kost in het centrum van de Domstad namelijk €7,84, nog net wat meer dan de genoemde €7,76 voor Amsterdam. De top 5 bestaat hier verder uit achtereenvolgens Den Haag ( €7,00), Haarlem (€6,25) en Rotterdam (€6,18).

Bij het vergelijken van uur- en dagtarieven is het trouwens ook slim om parkeergarages en -terreinen van derden in je overweging mee te nemen. Die zijn in drukke stadscentra vaak verraderlijk duur per uur, omdat hier niet zelden wordt gewerkt met een tarief per 15 minuten of een andere korte periode. Per dag kun je hier echter flink goedkoper uit zijn. Als voorbeeld dragen we even Q-Park bij de Amsterdamse Bijenkorf aan. Daar ben je per uur tot wel 13 euro kwijt (!), maar is het maximale dagtarief een (alleen) in dit kader nog relatief behapbare €60.