In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Nu de Ford Focus definitief uit de showroom verdwenen is, klinkt het verleidelijk om een eerste generatie Focus voor te schotelen in deze rubriek. Maar die is nog niet zeldzaam genoeg, vandaar dat we nu onze pijlen op deze laatste generatie Escort uit 1997 richten.

De Escort was gedurende zijn loopbaan een populaire auto, maar kreeg het richting het einde flink voor zijn kiezen. De laatste generatie Escort onderging in 1995 een vrij ingrijpende facelift en dat was hard nodig, want hij kon maar moeilijk meekomen met naaste concurrenten als de Opel Astra en Volkswagen Golf. Ford liet het uiterlijk in de pas lopen met de rest van het toenmalige modellengamma. Net als vorige generaties was hij er als drie- en vijfdeurs hatchback, sedan, stationwagon en als cabriolet. De sedan heette toen al geen Orion meer en de stationwagon liet de term Clipper voortaan ook achterwege.

Op motorengebied bleef alles redelijk bij het oude. De 1.4 benzinemotor kreeg er vier paardenkrachten bij. Een 1.8 turbodiesel met 69 pk vulde het gat tussen de al leverbare turboloze 1.8 diesel met 60 pk en de turbodiesel met 90 pk op. Ook aan de uitrustingsniveaus veranderde vrijwel niets.

De grijze vijfdeurs hatchback die we je vandaag onder de aandacht brengen zit goed in de spullen. Het is een 1.8 Ghia, de meest luxueuze combinatie van motorisering en uitrusting die er was. Wie sportief Escort wilde rijden, kon voor dezelfde prijs als de Ghia voor een GT of RS gaan of doorsparen voor de RS2000. Dat het een Ghia is, zien we onder meer aan een verchroomde grille en kentekenplaathouder achter en houtinleg in het interieur. De portieren zijn met stof afgewerkt en velours bekleding zit er ook op. Evenals een schuif-/kanteldak, optioneel elektrisch bediend. Op de verwarmbare voorstoelen zitten we er bovendien warmpjes bij. Handig voor de winter zijn ook de verwarmbare voorruit en buitenspiegels.

Meestal zijn zeldzame auto’s in een leuke uitvoering aan de prijs, maar dat valt in dit geval heel erg mee. Dat heeft waarschijnlijk zo zijn redenen, want de apk is vorig jaar september verlopen. Daarnaast rept de verkoper over een elektronische storing. Deze Escort Ghia met 143.080 kilometers op de vijfcijferige teller (dat kan ook een ton meer zijn) kwam eind 2022 naar ons land en staat te koop in Lunteren. Hij moet €2.000 opleveren. Wie koestert hem en leidt hem door de keuring?