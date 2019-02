In detail: Peugeot e-208

Een geheel nieuwe Peugeot 208 is op zichzelf al een bijzondere gebeurtenis, maar Peugeot presenteerde eerder vandaag ook meteen de elektrische e-208. Die compacte Fransman is met name bijzonder omdat-ie zo lekker gewoon is gebleven.

Veel autofabrikanten proberen door allerlei teasers en een gefaseerde lancering tegenwoordig zeker tien ‘mediamomentjes’ te pakken bij de introductie van één nieuw model. Aan Peugeot is dat kennelijk niet besteed, want de Fransen laten hun zeer belangrijke compacte hatchback gewoon de aandacht delen met de minstens zo belangrijk elektrische variant.

Juist dat de e-208 ‘gewoon’ een versie is van de reguliere 208 maakt ‘m zo bijzonder. Peugeot zet ‘m gewoon tussen de overige varianten op de motorenlijst, besteedt niet eens een apart persbericht aan de EV en lijkt daarmee te onderstrepen dat de elektrische auto definitief als normaal kan worden beschouwd.

De e-208 is dankzij de Renault Zoe niet de eerste elektrische hatchback in het B-segment, maar wel de eerste elektrische auto in dit segment die op het oog nauwelijks te onderscheiden valt van benzine- en dieselgestookte versies. Zelfs wie naar een laadklep gaat speuren komt bedrogen uit, want het toedienen van stroom gaat via het ‘luik’ waar bij andere varianten het vulpistool in verdwijnt. Een dichte neus schittert door afwezigheid, zodat eigenlijk alleen logo’s en wielen verraden dat hier een 208 met een accupakket staat. Ook zijn er in de grille kleine elementjes in carrosseriekleur aangebracht en is de e-208 voorzien van, jawel, 'dichroïsche" Peugeot-leeuwen op neus en kont. De logo's zouden afhankelijk van de lichtinval van kleur veranderen.

De getoonde blauwe e-208 is overigens een GT-versie en daarom uitgerust met grote wielen, wielkastverbreders, led-koplampen en nog wat verfraaiingen.

340 km

Dat accupakket heeft een capaciteit van 50 kWh, waarmee de 208 volgens de WLTP-cyclus 340 km moet kunnen afleggen. Ter vergelijking: de Hyundai Kona Electric komt op 64 kWh volgens dezelfde cyclus 449 km ver. Als we ervan uitgaan dat de volledige capaciteit wordt benut zou dat net iets meer dan 7 km per kWh zijn, terwijl de 208 bij dezelfde theoretische omstandigheden 6,8 km ver komt op één kWh. Dat de Hyundai door z'n grotere accupakket verder komt is duidelijk, maar voor een compacte hatchback is het bereik van de 208 zeer verdienstelijk.

220 liter accu

Peugeot verdient bovendien een compliment voor de manier waarop de batterijen zijn weggewerkt. Het accupakket neemt 220 liter ruimte in beslag, maar is bij het e-CMP-platform volledig verwerkt in de bodemplaat. Het interieur blijft dus volledig ongemoeid en zelfs de kofferbak is even groot als bij iedere andere 208.

Zoals het een goede EV betaamt is de e-208 in staat om het accupakket te koelen om de actieradius te verlengen en de laadtijd te optimaliseren. Dat opladen kan bij een regulier stopcontact, maar gaat aanzienlijk sneller als er een wallbox wordt geïnstalleerd. Met driefasenspanning en 11 kW moet een laadtijd van 5 uur en 15 minuten dan binnen bereik liggen, met 1-fase en 7,4 kW staat daar 8 uur voor. Het merk heeft vertrouwen in de levensduur van de stroomopslag en geeft de garantie dat na 8 jaar of 160.000 km nog zeker 70 procent van de capaciteit beschikbaar moet zijn. Aan een snellader moet de accu onder optimale omstandigheden binnen een half uur weer voor 80 procent zijn gevuld.

Normal, Sport of Eco

Snel opladen is leuk, maar de auto moet zelf natuurlijk ook enigszins vooruit willen. Dat blijkt het geval, dankzij een elektromotor die 100 kW/136 pk en 260 Nm levert. Wie er vol voor gaat, kan daarmee in 8,1 seconden van 0 naar 100 schieten. Daarvoor dient rijmodus ‘Sport’ te zijn ingeschakeld. Als bereik belangrijker is dan sprintsnelheden, kan beter voor ‘Normal’ of ‘Eco’ worden gekozen, de twee andere rijmodi. De mate van regeneratie laat zich apart instellen via de bedieningshendel van de ‘automaat’, zij het in slechts twee verschillende standen.

Kachelkracht

Peugeot is vooral trots op de temperatuurhuishouding van z’n elektrische 208, die op dat vlak de beste in z’n segment zou zijn. Zo zou de verwarming uitzonderlijk veel kracht leveren en is er een slimme warmtepomp, goed voor een ‘kachelkracht’ die vergelijkbaar is met die van auto’s waarin een verbrandingsmotor de warmte verzorgt. Ook is het natuurlijk mogelijk om het interieur vooraf te verwarmen of koelen, via een instelling vooraf of de bijbehorende app.

Het succes van de elektrische 208 hangt natuurlijk niet alleen af van z’n prestaties en slimmigheden, maar ook van het prijskaartje. Die volgen in een later stadium, maar de elektrische 208 is net als alle andere versies wel al te reserveren.