In detail: fusie FCA/PSA

Nu de fusie tussen het Italiaans/Amerikaanse Fiat Chrysler Automobiles en het Franse Groupe PSA definitief kan doorgaan , is het tijd om de details in te vullen. Daarmee zijn de hoge heren aan de top van beide bedrijven de komende maanden zoet, maar nu al is duidelijk hoe nieuwe autogigant er globaal uit moet gaan zien.

Zoals eerder aangekondigd, wordt de huidige PSA-topman Carlos Tavares CEO en mag FCA-voorzitter John Elkann bestuursvoorzitter van het nieuwe concern. Dat heeft overigens nog geen handelsnaam, maar gaat vooralsnog door het leven als ‘DutchCo’. ‘Nederlands bedrijf’, inderdaad, want net als het huidige FCA wordt de hele zwik straks formeel in ons land gevestigd. Niet te vroeg juichen, want uiteraard is dat slechts een formaliteit. De operationele hoofdkantoren blijven in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten gevestigd. Het nieuwe bedrijf wordt eerlijk verdeeld: 50 procent gaat naar de aandelen van FCA, 50 procent naar die van PSA.

Hoewel het straatbeeld in Europa anders doet vermoeden, is FCA op dit moment met enige afstand de grootste van de twee. De Amerikanen en Italianen verkopen samen jaarlijks zo’n 4,8 miljoen voertuigen, tegen 3,9 miljoen voor PSA. Het verschil is dat maar liefst 80 procent van de PSA-producten in Europa op de weg verschijnt, terwijl meer dan de helft van de FCA-auto’s in Noord-Amerika wordt verkocht.

Vierde ter wereld

Daarmee hebben we de grootste sterkte en de grootste zwakte van beide bedrijven meteen benoemd. Een samenvoeging zal dan ook automatisch zorgen voor een betere verdeling. Uitgaande van de huidige verkoopcijfers gaat na de fusie 29 procent van het totaal (voorlopig 8,7 miljoen stuks) naar Noord-Amerika. 56 procent komt in de nogal grote regio ‘Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Eurazië’ terecht, 9 procent is voor Latijns-Amerika. Daarmee blijft er slechts 6 procent over voor het verre oosten, waarmee overduidelijk is dat beide autobouwers in het gigantische China een relatief kleine rol spelen. Op de wereldkaart wordt de combinatie tussen FCA en PSA de vierde autobouwer ter wereld op basis van verkoopvolume.

De fusie moet een besparing van maar liefst 3,7 miljard euro per jaar opleveren. Daarvoor hoeven geen fabrieken te sluiten, belooft men. Hoe het verse paar de enorme besparing dan wel voor elkaar denkt te krijgen, wordt ook al globaal uitgewerkt. 20 procent van de besparing is te danken aan het simpele feit dat afdelingen kunnen worden samengevoegd en het voorkomen van dubbel werk. 40 procent moet worden gerealiseerd door gunstiger in te kopen, want er kan immers op fors grotere schaal worden gewinkeld. Voor de overige 40 procent rekent men op besparingen die worden gerealiseerd door het delen van platforms. Zoals ieder ander groot concern doet ‘Dutchco’ er alles aan om het aantal verschillende platforms tot een minimum te beperken. Het doel is dat tweederde van de auto’s door twee platforms worden bediend, een compact en een middelgroot exemplaar.

Elektrificatie

Uiteraard is elektrificatie ook bij deze nieuwe reus in autoland een belangrijk thema. In beginsel zal PSA op dat vlak de hoofdrol blijven spelen, zoals dat eigenlijk ook nu het geval is. Volgend jaar wil de Franse tak 7 plug-inhybrides en 7 EV’s in het gamma hebben. Overigens worden bestelauto’s en andere commerciële voertuigen daarin meegenomen. Ieder nieuw PSA-model dat vanaf nu wordt gelanceerd, krijg minimaal één EV- of PHEV-versie. Bij FCA zijn de ambities wat bescheidener. Daar gaat men vooralsnog uit van één EV (deze) en komen er daarna voorlopig drie PHEV’s. De Italiaans/Amerikaanse elektrificatieplannen omvatten bovendien drie mild-hybrids. Jawel.

Overigens ontstaat door deze fusie de met name voor Amerikanen interessante situatie waarin FCA producten van GM aanbiedt. Door de recente overname van Opel door PSA zijn er immers nog de nodige GM-invloeden te vinden binnen PSA, onder meer in de vorm van de huidige Insignia. Die auto wordt in de VS als Buick Regal verkocht, en staat hier dus straks als een product van de combinatie FCA en PSA in de showrooms.