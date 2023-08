In detail: Fisker Alaska

Onlangs toonde Fisker voor het eerst de Fisker Alaska, een zeker voor Noord-Amerika o zo belangrijke elektrische pick-up. Deze Fisker Alaska laat nu weer van zich horen, zodat we onder meer weten wat voor accupakketten er in de auto zitten.

De Fisker Alaska is een vierdeurs pick-up met een lengte van 5,30 meter. Heel wat, maar toch duidelijk minder dan een Ford F-150 Lighting (5,91 meter) en een Rivian R1T (5,51 meter). De Fisker Alaska is dan ook wat ze in de VS een ‘mid-size truck’ noemen, in de klasse van onder meer de Ford Ranger en Toyota Tacoma. Relatief compact, dus.

Normaliter brengen die wat meer behapbare proporties grote nadelen met zich mee als het gaat om de bruikbaarheid, zeker als er zoals bij de Alaska standaard een grote dubbele cabine in het spel is. Fisker heeft daar een handige oplossing voor, in de vorm van een flexibele 'Houdini'-scheidingswand tussen de cabine en de bak. Als je die wand en de achterklep opent, ontstaat er volgens Fisker een laadvloer met een lengte van dik 2,80 meter. Daarnaast is er een afgesloten bagageruimte in de neus, een voorziening die een pick-up met verbrandingsmotoren uiteraard per definitie niet heeft.

Ook het interieur zit vol handigheidjes. Zo spreekt Fisker van ‘de grootste bekerhouder ter wereld’, wat in een wereld waarin de VS bestaat een indrukwekkende claim is. Je enorme Pepsibeker leeglebberen kan gewoon met je cowboyhoed op, maar dat hoofddeksel mag je ook opbergen in een – jawel – speciaal daartoe bestemde houder.

Het gewicht van de Alaska weten we nog steeds niet, maar Fisker houdt vast aan het doel om hier de lichtste elektrische pick-up ter wereld van te maken. Dat wordt onderstreept door het formaat van de beschikbare accupakketten. Met 75 en 113 kWh zijn die weliswaar verre van klein, maar toch wel kleiner dan de batterijen van de genoemde concurrenten. Het rijbereik komt afhankelijk van de uitvoering op 230 tot 340 mijl, ofwel 370 tot 547 km, uiteraard volgens de doorgaans wat strengere Amerikaanse meetmethode. Fisker is ook in Europa actief, maar hier zal het accent vermoedelijk niet op de pick-up liggen.

De productie van de Fisker Alaska gaat in het eerste kwartaal van 2025 van start, meldt de fabrikant. Vanaf die periode is er ook nog een nieuwtje dat geldt voor alle Fisker-modellen: de mogelijkheid om in de VS bij Tesla-superchargers te laden. Net als onder meer Ford en General Motors kiest Fisker voor de ‘North American Charging Standard’-aansluiting, ofwel een laadaansluiting die door Tesla is ontwikkeld en tot op heden alleen Tesla gebruikt. De meeste Amerikaanse autobouwers verkiezen die NACS-stekker boven de CCS-combo, die in Noord-Amerika in CCS1-vorm wordt gebruikt en daarmee afwijkt van de CCS2-stekker die in Europa de norm is.