In detail: Ferrari Roma

Voorafgaand aan z’n onthulling was de Ferrari Roma een compleet raadsel. Dat is natuurlijk geen toeval, maar doelbewust beleid. “In het verleden kon je vaak precies voorspellen welk model er zou worden vervangen of toegevoegd. Van die voorspelbaarheid willen we graag af”, vertelt Ferrari’s marketingbaas Enrico Galliera tijdens de presentatie van de Roma. “Dat is ons dit jaar nu toch al een paar keer gelukt”, voegt hij er met een kleine glimlach aan toe. Inderdaad was ook de SF90 Stradale, het nieuwe hybride topmodel, een behoorlijk een verrassing. De SF90 en Roma maken deel uit van een waar modellenoffensief in 2019, want eerder dit jaar kregen we ook al de F8 Tributo én Spider én een open F12, de GTS, te zien.

Dat bijna niemand de Roma zag aankomen, komt ook doordat Ferrari al een ‘instapmodel’ met V8 in de neus heeft. California-opvolger Portofino verscheen in 2017 en is dankzij z’n wegklapbare hardtop niet alleen een cabriolet, maar feitelijk ook een coupé. De Portofino en Roma moeten zich behalve door dat dak vooral onderscheiden door een ander karakter.

Cappuccino

Hoewel het open rondgaan in een stijlvol samengestelde Portofino wat ons betreft ook prima bij de leus past, is het de Roma die uit al z’n poriën ‘La Dolce Vita’ moet ademen. “Wie hier in Rome op een terras gaat zitten om in de zon van z’n cappuccino te genieten, denkt onbewust terug aan het zorgeloze en bruisende leven van de jaren ’50 en ’60. Dat gevoel wilden we overbrengen met de Roma”, stelt Galliera.

Volgens designbaas Flavio Manzoni is de Roma geïnspireerd op iconen als de 250 GT Berlinetta Lusso en inderdaad menen we daar wat stijlkenmerken van te zien. Zo leunt ook de Roma-neus nadrukkelijk naar de straat en wordt de laag liggende, lange motorkap links en rechts geflankeerd door juist wat hoger oplopende bollingen rond de wielkasten.

Tegelijkertijd is de Roma geen retro-ontwerp, want daar zijn ze bij Ferrari nadrukkelijk geen fan van. Het eenvoudige lijnenspel van het zijaanzicht, dat nergens wordt onderbroken door een luchthapper of onnodige vouw, moet van de auto een klassieke en tijdloze schoonheid maken.

Een ‘Scudetto’-logo op de flank staat op de optielijst, maar verdient als we Manzoni mogen geloven geen aanbeveling. Hij zou dat lijnenspel immers maar doorbreken. Om diezelfde reden is ook de achterspoiler normaliter volledig verzonken in de lage kont. Hij zit er wel degelijk, maar is subtiel onder de achterruit verwerkt. De achterlichten zijn nu eens niet rond, maar bestaan wel uit vier ogenschijnlijk losse led-elementen.

Interieur

Met z’n gladde koets neemt de Roma vanbuiten al nadrukkelijk afstand van de rest van het Ferrari-gamma, maar binnenin gaat de auto helemaal z’n eigen weg. Ferrari gunt z’n nieuwe GT de eer van een compleet nieuw interieurconcept, dat zowel wat vormgeving als bediening betreft afwijkt van wat we tot nu toe bij het illustere merk zagen.

Bestuurder en passagier zitten daarbij elk in een eigen, U-vormige ‘cockpit’, wat voor een geborgen gevoel zorgt. Fraai leer en Alcantara zorgen voor een nadrukkelijk luxueuze ambiance en de zwevende, zeer hoge middentunnel huisvest een automaatbediening die doet denken aan het H-patroon van de door velen zo gemiste handbakken van Ferrari. Daarboven, direct onder handbereik, bevindt zich een verticaal scherm met een doorsnede van 8,4 inch. Het herbergt een compleet nieuw infotainmentsysteem dat sneller en intuïtiever moet werken dan ooit.

Haptisch

Het blijft echter niet bij dat scherm, want ook elders is het Roma-binnenste grotendeels gedigitaliseerd. Zo is er een nieuw stuur, met touch-knoppen die zogenaamde haptische feedback geven. De Manettino-draaiknop voor de rijmodi is uiteraard ook present.

Achter het stuur vinden we een gigantisch digitaal instrumentarium, ook al zo’n noviteit voor Ferrari. Het scherm meet maar liefst 16 inch en kan behalve de traditionele ‘klokkenopstelling’ met een in het midden geplaatste toerenteller bijvoorbeeld ook een full-screen navigatiekaart weergeven. Zelfs de sleutel is nieuw, en laat zich omschrijven als een fors Ferrari-logo dat dankzij z’n felgele kleur nooit lang kwijt zal zijn.

De Roma is geen strikte tweezitter, maar een echte 2+2. Hoewel de volledig in het design geïntegreerde achterbank er gelikt uitziet, is dit zeker niet waar je als volwassene tijd wilt doorbrengen. Ferrari snijdt critici bij voorbaat de pas af door te stellen dat het best handig kan zijn als er af en toe een kind mee kan. Bovendien wijst men erop dat de omklapbare zetels ook kunnen dienstdoen als leuke uitbreiding van het toch al behoorlijk bruikbare bagageruim. Die kent dankzij de ver naar onderen doorgetrokken klep een bruikbare opening, al is de vloer wel erg laag.

Techniek

Hoewel inmiddels duidelijk moge zijn dat de Roma een echte GT is, zijn z’n prestaties niet bepaald kinderachtig. Met 620 pk (en 760 Nm) levert de bekende 3,9-liter turbo-V8 hier zelfs meer vermogen dan in de Portofino en GTC4Lusso T. Dat is best knap, want in tegenstelling tot die auto’s is de Roma van een partikelfilter voorzien om aan de nieuwste uitstootnormen te kunnen voldoen. Als die er niet was, zou de vermogenswinst volgens Ferrari nog groter zijn.

De transmissie, een achttrapsautomaat met dubbele koppeling, is een nieuw exemplaar dat in de SF90 z’n debuut beleefde. Met de genoemde kracht en de razendsnelle bak knalt de 1.472 kg wegende Roma in 3,4 tellen naar 100 km/h. Wie doortrapt tot het dubbele daarvan, is in totaal 9,3 seconden kwijt.

Overstuur

Dat de Roma niet is gemaakt voor het circuit, betekent natuurlijk niet dat hij bochten schuwt. Ferrari benadrukt dat z’n nieuwe coupé ook op een leuke bergweg moet stralen. Om dat te onderstrepen is de Roma de eerste GT-Ferrari die is voorzien van de laatste editie van Ferrari’s Side Slip Control, waarmee het kinderlijk eenvoudig moet zijn om een bepaalde mate van overstuur vol te houden. Die combinatie van speels en veilig past goed bij de Roma, want ook elders komt deze auto met een aantal noviteiten op veiligheidsgebied. Zo zijn de kleine koplampen voorzien van tegenligger-ontwijkende matrix-ledtechniek en is staat een pakket assistentiesystemen, waaronder adaptieve cruise control, op de optielijst.

Over die prijslijst gesproken: Nederlandse prijzen zijn er nog niet. Ferrari belooft echter wel dat het nieuwe model in Italië ongeveer twee ton gaat kosten, nagenoeg evenveel als een Portofino. Trekken we die lijn door, dan zou de Roma in Nederland minimaal zo’n 2,5 ton moeten opbrengen.