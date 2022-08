In detail: de BYD Han voor Europa

Eerder deze week werd al duidelijk dat de kern van BYD’s Europese praktijken vooralsnog Atto 3 heet. Die compacte cross-over is met het oog op Europa ontwikkeld en vooral vanbinnen duidelijk moderner en ‘frisser’ dan de andere twee modellen, die groter en in de basis al iets ouder zijn. Dat geldt het meest voor de Tang, de grote, zevenzits SUV van het merk. Die auto is in Noorwegen al even beschikbaar en daarom konden we je ook al eerder verblijden met de specificaties van de vierwielaangedreven versie die ook hier zal worden gevoerd. De Tang komt ook in deze variant op de Nederlandse prijslijsten te staan. Dat de SUV in de basis al uit 2018 komt, is te zien als je weet waar je op moet letten. Zo heeft deze auto nog een grote, vrij traditionele grille, in tegenstelling tot de nieuwe Atto 3 en de gefacelifte Han. Het kan echter nog wel zijn dat daar nog iets aan veranderd, aangezien AutoWeek in januari al beelden van een Tang met een soortgelijke neus kon laten zien. Daarbij zou dan ook het logo vervangen worden. Nu beschikt de Tang nog over een blauw ovaal met ‘BYD’ erin, bij de Han en de Atto 3 is al gekozen voor een strakkere oplossing.

Door naar de Han, waar dit verhaal eigenlijk over gaat. Dit is een forse, vierdeurs sedan met een lengte van net geen vijf meter. Hij is 1,91 meter breed en bijna 1,50 meter hoog. De auto oogt vrij gestrekt, maar zeker niet als een pure EV. Zo heeft hij een traditionele en zelfs vrij lange motorkap, waaronder trouwens ook geen bagageruimte zit. Dat komt omdat deze auto er in het thuisland ook als plug-inhybride is. Bij ons niet, want hier komt de auto net als de andere BYD’s alleen als volwaardige EV op de markt. Hij heeft twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. Het vermogen is gelijk aan dat van de Tang, wat uiteindelijk 380 kW ofwel zo’n 518 pk betekent. Het sprintje van 0 naar 100 is in de lichtere en lagere Han gepiept in 3,9 seconden, waar de zevenzits Tang het nog altijd in 4,6 tellen voor elkaar bokst. De topsnelheid is wat minder indrukwekkend: 180 km/h.

521 km

De BYD Han is net als de andere modellen voorzien van BYD’s Blade Battery, een bijzondere vorm van LFP-accu waarop we binnenkort wat dieper zullen ingaan. Hij heeft in dit geval een capaciteit van 85,4 kWh, net even minder dan in de Tang (86,4). Evengoed komt de Han door zijn betere stroomlijn een stuk verder: 521 km, tegen 400 voor de Tang. Laden gaat thuis aan de driefasenlader met 11 kW, aan de snellader haalt hij 120 kW. Dat is netjes, maar niet opzienbarend, al stelt BYD dat de auto's deze 'topsnelheid' langer volghouden dan gebruikelijk.

BYD wil met de Han auto’s als de Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6 en BMW 5-serie te lijf gaan. Het interieur is dan ook een weelderige bedoening, met mooi in diamanrvorm gestikt leer en bijzondere technologie. Zo heeft de auto net als zijn broertjes een scherm dat naar keuze in verticale of horizontale vorm kan worden geplaatst, en dankzij de Android Automotive-basis ook daadwerkelijk snel en goed werkt. Het digitale instrumentarium is uitgebreid en biedt zelfs de mogelijkheid om er de binnentemperatuur op te regelen, een unicum. Ook geinig: wie optrekt met ‘launch control’, krijgt na afloop van de sprint de bijbehorende tijden te zien.

Ook achterin is er genoeg te beleven in de Han, die in zijn thuisland naar verluidt veel wordt gebruikt in combinatie met een privéchauffeur. De bagageruimte valt qua inhoud wel wat tegen: 410 liter.

Het Chinese logo op het stuur wordt trouwens waarschijnlijk nog vervangen door een beeldmerk dat voor Europeanen begrijpelijk is. Hoewel fraai, is het binnenste van de Han nog niet op het niveau van de genoemde concurrenten. Dat hoeft natuurlijk ook niet als de prijs ernaar is, en dat zal later dit jaar duidelijk moeten worden. Hoe dan ook weten ze ook bij BYD dat de Han hier niet voor grote aantallen gaat zorgen. Die taak is voor de Atto 3, de Han en De Tang zijn meer nicheproducten die het aanbod wat moeten verbreden.