De Mercedes-Benz S-klasse is bij uitstek te toplimousine voor staatshoofden, topfunctionarissen en lieden met koninklijk bloed. In deze enige Mercedes-Benz S-klasse met machtige V12 zitten zelfs staatshoofden die geregeld achterom moeten kijken met een gerust hart.

Sinds jaar en dag biedt Mercedes-Benz speciale Guard-versies van diverse modellen aan. Van de huidige generatie S-klasse bestond zo'n versie al en nu is er ook een Guard-variant van de technisch grondig vernieuwde Mercedes-Benz S-klasse. Over die verbeterde S-klasse hebben we je al vrijwel alles verteld. In dit artikel richten we ons op de nieuwe Guard-variant. Die heet voluit Mercedes-Benz S-klasse S680 Guard 4Matic. Het S680-deel van de naam is belangrijk. Dat wijst namelijk op zijn unieke benzinemotor.

Tot de mogelijke komst van de Maybach-versie met V12 is deze Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic de enige S-klasse met 6.0 V12. Die twaalfcilinder heeft twee turbo's en brengt 612 pk en 830 Nm op de been. Dat vermogen heb je nodig ook. Mercedes-Benz zegt niet hoe zwaar de S680 Guard 4Matic is, maar reken maar dat de hoeveelheid extraatjes en vooral het soort toevoegingen hem loodzwaar maakt.

De Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic is de enige toplimousine ter wereld die af-farbriek VR10-kogelwerende bescherming biedt. Niet alleen voor het glaswerk, maar ook voor alle plaatwerkdelen. Die VR10-certificering betekent onder meer dat kogels met hoog kaliber niet door het glas- of plaatwerk komen. De Guard-variant heeft onder meer een automatische brandblusser aan boord die brandjes onder de auto en onder de motorkap kan blussen. De S680 Guard 4Matic heeft onder meer een noodsysteem voor de toevoer van frisse lucht en is ook voorzien van een uitgebreid waarschuwingssysteem en een communicatiesysteem om met mensen buiten de auto te communiceren. Om de zware portieren te kunnen sluiten, heeft de rijdende kluis sluitbekrachtiging gegeven. Met een druk op de knop laten ze zich openen of sluiten.

De topsnelheid van de Guard-versie is afgeregeld op 210 km/h. Zaken als de transmissie en het onderstel zijn natuurlijk aangepast. Ondanks die aanpassingen garandeert Mercedes-Benz dat de S 680 Guard 4Matic hetzelfde rijgedrag en comfort biedt als een reguliere S-klasse.