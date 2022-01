In beeld: filelengtes van 2021 vs. 2019

Dat het afgelopen jaar nog steeds minder druk was op de weg dan in 2019, zal je niet verbazen. Rijkswaterstaat bracht de verschillen in filelengtes tussen afgelopen jaar en het laatste pre-coronajaar in kaart. 2021 lag niet altijd onder het niveau van 2019.

In 2021 werden we opnieuw met coronamaatregelen geconfronteerd die een directe invloed hadden op de drukte op de weg. Het thuiswerkadvies, de ene keer dringender dan de andere keer, is daarvan het beste voorbeeld. Dat zorgde er onder meer voor dat na aanvankelijke drukte afgelopen najaar toch de ongebruikelijke rust op 's lands wegen weer terugkeerde. Rijkswaterstaat heeft in een heldere grafiek het verloop van de filelengte over heel het jaar gezien in kaart gebracht en spiegelt dat aan 2019.

Zoals hierboven goed te zien is, was het in 2021 vooral in het begin van het jaar beduidend rustiger op de weg dan in 2019. Dit kwam uiteraard door een combinatie van de lockdown, avondklok en het thuiswerkadvies. Richting de zomer ging de rem er wat af en kroop 2021 qua filelengte dichter tegen 2019 aan. In de zomer was er amper nog verschil en in het najaar waren er af en toe zelfs langere filetotalen dan in 2019. Zoals ook in de grafiek te zien is, leek het beest een tijdje weer haast op de oude situatie. Op 12 oktober was de drukste ochtendspits sinds de uitbraak van corona dan ook een feit. Dat filelengte niet altijd wat zegt over de algehele drukte op de weg, blijkt echter wel uit het gegeven dat de filezwaarte (kilometers en minuten vertraging per file) nog wel lager lag dan in 2019.

Sinds het aanscherpen van het thuiswerkadvies en zeker sinds de invoering van de huidige lockdown blijft 2021 weer duidelijk achter. Hoewel we niet graag in de file staan, hopen we ergens toch dat we over een jaar terug kunnen kijken op een wat 'normaler' jaar.