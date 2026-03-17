De vierdaagse werkweek in Sri Lanka geldt vanaf woensdag in elk geval voor ambtenaren en voor medewerkers op scholen en universiteiten. Naast deze extra vrije dag, wordt ambtenaren gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken om brandstof te besparen. Ook doet de regering een beroep op het bedrijfsleven om de woensdag tot vrije dag uit te roepen. Cruciale voorzieningen zoals ziekenhuizen, havens en hulpdiensten blijven wel gewoon functioneren.

"We bereiden ons voor op het ergste, maar hopen het beste”, zei president Anura Kumara Dissanayake. Sri Lanka is voor zijn energiebeleid volledig afhankelijk van de import van olie en steenkool. Afgelopen zondag besloot het land al dat elke automobilist in het land nog maar maximaal 15 liter per week benzine of diesel mag tanken. Volgens de autoriteiten heeft het land nog voor ongeveer zes weken brandstofreserves.