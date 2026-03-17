In Azië wordt er al minder gewerkt vanwege de hoge brandstofprijzen
Vierdaagse werkweek
De benzineprijs bereikt de hoogste stand ooit en dat leidt in Azië al tot drastische maatregelen. Sri Lanka voert een vierdaagse werkweek in om brandstof te besparen. Ook in Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam en de Filipijnen gaat brandstof op rantsoen.
De vierdaagse werkweek in Sri Lanka geldt vanaf woensdag in elk geval voor ambtenaren en voor medewerkers op scholen en universiteiten. Naast deze extra vrije dag, wordt ambtenaren gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken om brandstof te besparen. Ook doet de regering een beroep op het bedrijfsleven om de woensdag tot vrije dag uit te roepen. Cruciale voorzieningen zoals ziekenhuizen, havens en hulpdiensten blijven wel gewoon functioneren.
"We bereiden ons voor op het ergste, maar hopen het beste”, zei president Anura Kumara Dissanayake. Sri Lanka is voor zijn energiebeleid volledig afhankelijk van de import van olie en steenkool. Afgelopen zondag besloot het land al dat elke automobilist in het land nog maar maximaal 15 liter per week benzine of diesel mag tanken. Volgens de autoriteiten heeft het land nog voor ongeveer zes weken brandstofreserves.
Het Aziatische land is niet het enige dat worstelt met de fors gestegen energieprijzen en naarstig zoekt naar mogelijkheden om olie en gas te besparen. Zo mogen in Myanmar automobilisten niet meer onbeperkt de weg op. Alleen op even of oneven dagen van de maand is dat nu tijdelijk het geval, afhankelijk van hun kenteken.
Bangladesh heeft de ramadanvakantie vervroegd en stroomonderbrekingen gepland om energie te besparen. De situatie is hier zo nijpend dat agenten tankstations bewaken en militairen zijn gestationeerd bij grotere oliedepots. Op de Filipijnen moeten ambtenaren één dag verplicht thuiswerken en heeft de president niet-essentiële reizen in de publieke sector verboden. Ook krijgen onder meer eigenaren van riksja-taxi’s financiële compensatie om nog iets te kunnen verdienen met de stijgende olieprijzen.
Accijnsverlaging in Nederland
In Nederland worden vooralsnog geen drastische maatregelen genomen. Het kabinet houdt nog alle opties open. In de kaartenbak zit ook een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen, maar óók de verhoging van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers. Sommige experts zijn kritisch over een accijnsverlaging. Volgens TNO-onderzoeker Peter Mulder is zo’n maatregel duur en inefficiënt, zei hij eerder een interview. "Er is een groep huishoudens met een laag inkomen die echt wel afhankelijk is van die auto en voor wie het een paar honderd euro per jaar kan schelen. Maar wat problematisch is, is dat 90 procent van de accijnsverlaging bij hogere inkomens terechtkomt. Zij maken de meeste kilometers in Nederland en beschikken ook vaker over twee auto’s.”