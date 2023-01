In auto's van deze merken kun je straks gamen

Auto's worden steeds hogere mate volgepropt met grote displays, schermen waarop informatie tegenwoordig ook in extreem hoge resolutie kan worden weergegeven. Inmiddels dient de volgende stap op het gebied van entertainment in de auto zich aan: het spelen van computerspellen. In auto's van een behoorlijk aantal merken kun je straks computergames spelen.

Toen Tesla de Model S en Model X begin 2021 zowel vanbinnen als vanbuiten vrij grondig moderniseerde, bracht het direct een heuse 'gaming computer' naar het elektrische tweetal. De Model S en Model X kregen hardware in hun mik geschoven die het mogelijk maakt om via gameplatform Steam computerspellen te spelen. Dat meer autofabrikanten het nodig achten om de auto om gedeeltelijk om te toveren tot een spelcomputer, blijkt tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Computerhardwarefabrikant Nvidia - onder meer bekend van zijn videokaarten - meldt dat zijn GeForce Now-dienst ook beschikbaar komt in auto's van merken als Hyundai, Kia, Polestar en het Chinese BYD (Build Your Dreams). Het gaat om merken en modellen die al gebruikmaken van software van Nvidia. Zo krijgt bijvoorbeeld de nieuwe Polestar 3 ook hard- en software van Nvidia. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het 'gamesysteem' van de genoemde Tesla Model S en Model X is er voor GeForce Now van Nvidia geen heftige hardware met tientallen terraflops aan rekenkracht nodig. GeForce Now is namelijk een soort Netflix voor computergames waarbij de te spelen spellen in de cloud worden gedraaid. Het is de bedoeling dat passagiers op de achterbank van auto's met displays achterin zich onderweg aan meer dan 1.500 computerspellen kunnen vergapen. Inzittenden voorin kunnen uiteraard alleen spelen als de auto is geparkeerd.

Volgens Nvidia gaat het spelen van computergames in de auto een grotere rol spelen naar mate de autonome vaardigheden van auto's zich verder ontwikkelen.