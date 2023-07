Import van elektrische auto's sterk toegenomen

Het Nederlandse wagenpark telt lang niet alleen maar auto's die hier nieuw zijn verkocht. Elk jaar worden er namelijk ook behoorlijk wat gebruikte personenauto's geëxporteerd, maar ook juist naar Nederland gehaald. Vorig jaar werden er in totaal 304.195 personenauto's vanuit Nederland naar het buitenland verscheept, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat waren er 2 procent minder in 2021. Ook de import van personenauto's is ten opzichte van 2021 afgenomen. In 2022 zijn 249.000 personenauto's naar Nederland gehaald. Dat waren er 15 procent (44.500 stuks) minder dan in 2021. Die afname ten opzichte van 2021 houdt waarschijnlijk verband met problemen die importeurs hadden met het leveren van nieuwe auto's. Kijken we naar de pre-coronajaar 2019, dan is de export van personenauto's vorig jaar met een bescheiden één procent gestegen, terwijl de import van auto's juist met een behoorlijke 11 procent is toegenomen.

Vooral jonge auto's populair

Er worden uit het buitenland vooral jonge auto's gehaald. Van de 249.000 auto's die vorig jaar werden geïmporteerd, was 92 procent jonger dan tien jaar. 57 procent was zelfs jonger dan vijf jaar. Slechts 3 procent van de geïmporteerde auto's was 20 jaar of ouder en een bijna vergelijkbaar klein percentage van 4 procent was tussen de vijftien en twintig jaar oud.

Een kleine 8 procent van alle in 2022 geïmporteerde personenauto's had een volledig elektrische aandrijflijn. Vorig jaar werden dan ook 18.528 elektrische auto's geïmporteerd. Dat waren er bijna zeven keer zoveel als in 2019 (2,787 stuks). 23.532 van alle vorig jaar geïmporteerde auto's had een plug-in hybride aandrijflijn.

Het gros van de geïmporteerde auto's had overigens gewoon een benzinemotor. 64 procent (159.001 stuks) van alle personenauto's die vorig jaar naar Nederland zijn gehaald, hadden een benzinemotor. Dat de dieselauto uit de gratie is geraakt is evident. Er werden vorig jaar namelijk 21.865 auto's met dieselmotor naar Nederland gehaald, 40 procent minder dan in 2019.

Export

En hoe zit het met de export? Van de 304.195 auto's die werden geëxporteerd had zo'n 5 procent (zo'n 14.000 stuks) een elektrische, hybride of plug-in hybride aandrijflijn. Opvallend hierbij: de export van plug-in hybriden nam ten opzichte van 2019 af, terwijl er meer elektrische auto's zijn geëxporteerd. In 2022 werden 4.540 EV's vanuit Nederland naar het buitenland verscheept. In 2019 waren dit er 1.373. De export van plug-ins nam in diezelfde periode met 59 procent af tot 3.558 stuks. Het gros (157.270 stuks) van de vorig jaar geëxporteerde auto's had een benzinemotor. 42 procent (127.578 stuks) had een dieselmotor. In 2019 waren benzineauto's nog goed voor een aandeel van 47 procent van de export (diesel: 45 procent).