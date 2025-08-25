Illegale raceauto al zes jaar lang op de weg: politie machteloos
Formule-auto
De Tsjechische politie probeert met man en macht een racewagen op te sporen die alleen geschikt is voor het rijden op een circuit. De eigenaar presteert het al zes jaar lang om over de snelweg te rijden zonder gepakt te worden.
Vorige week is de felrode, op een Formule 1-auto lijkende bolide opnieuw opgedoken op de Tsjechische snelwegen. Video’s en foto’s die recent op sociale media circuleren tonen hoe de wagen met duizelingwekkende snelheid over de D4-snelweg raast, ten zuidwesten van Praag.
Het zou gaan om een zorgvuldig voorbereide stunt, maar de dader blijft – net als bij eerdere incidenten in 2019 en 2022 – spoorloos. De bestuurder draagt een helm en is daarmee onherkenbaar. De politie zou hem op heterdaad moeten betrappen. Dat is niet het enige probleem voor de Tsjechische autoriteiten: het voertuig blijkt niet geregistreerd, onverzekerd én zonder geldig snelwegvignet onderweg te zijn.
Geen F1
De politie probeert inmiddels via de kentekens van de begeleidende volgauto’s meer informatie te verkrijgen. De beelden zijn geplaatst op het YouTube-kanaal ‘TrackZone’. Hoewel de auto oogt als een Formule 1-auto, gaat het in werkelijkheid om een Dallara-raceauto uit de GP2-klasse – tegenwoordig bekend als Formule 2.
Onder de motorkap zit een brullende 4.0-liter V8 van Ferrari-makelij, goed voor meer dan 600 pk en een topsnelheid boven de 300 km/h. In de video hieronder is de brute kracht van het voertuig zowel te zien als te horen.
Boetes en celstraf dreigen
Als de dader ooit gepakt wordt, kunnen hem een fikse rekening én mogelijk een gevangenisstraf boven het hoofd hangen. Alleen al het rijden zonder verzekering levert een boete op die kan leiden tot inbeslagname van het voertuig.
Tel je alle overtredingen bij elkaar op, dan loopt de potentiële boete op tot ruim 80.000 Tsjechische kronen, oftewel ruim 3000 euro. Mocht bewezen worden dat het om een illegale straatrace gaat, dan kan zelfs een celstraf van twee jaar volgen.
Toch lijkt dat voorlopig toekomstmuziek. De bestuurder – inmiddels bijgenaamd het ‘Formule-2-fantoom’ – weet keer op keer uit handen van de politie te blijven.