Het is een bekende case. Iemand heeft een auto van de zaak, en wil die lease-auto overnemen omdat de persoon een andere baan heeft. In het geval van AutoWeek-lezer Hubert moet er ook nog een afkoopsom komen om het leasecontract van de auto die hij voor zijn huidige baan rijdt eerder te kunnen beëindigen. Zowel de afkoopsom als het overnamebedrag vindt de Volvo XC40-rijder te hoog.

Hubert: “Ik ben bezig met een overstap naar een nieuwe werkgever, hiervoor heb ik een afkoopsom aangevraagd van mijn huidige leaseauto. De afkoopsom en overnamebedrag die ik vervolgens kreeg, leken mij niet realistisch en vielen erg hoog uit. Het gaat om een Volvo XC40 2022 Recharge met 58.000 km op de teller. Ik heb verder nog 26 maanden open staan binnen het contract. Zelf komen ze op een afkoopsom van €16.951 en een overnamebedrag van €45.129,34. In hun voorwaarden is te lezen dat ze de afkoopsom en overnameprijs berekenen aan de hand van het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde en dat in combinatie met voortijdige inlossing van de financiering bij de bank. Daarnaast heb ik contact opgenomen met de vraag om verdere inzage te krijgen in de waardes die ze in hun berekening hebben meegenomen. Helaas was het niet mogelijk om mij deze informatie te geven. Is dit bedrag reëel? En zo niet, wat kan ik hier mee doen?”

Probleem bij werknemer neergelegd

Van het AutoWeek-expertpanel beantwoordt Martin Huisman deze vraag. Martin is van Vereniging Zakelijk Rijden: “Helaas leggen veel werkgevers het probleem van afkoop lease volledig bij de werknemer neer. Dat is meestal niet reëel. Maar het hangt er natuurlijk wel van af of u hiervoor getekend hebt. En het maakt ook wel uit of u deze auto functioneel nodig hebt om uw werk te kunnen doen, of dat deze arbeidsvoorwaardelijk aan u ter beschikking is gesteld. Onze vereniging begeleidt veel leaserijders hiermee. We bekijken dan de situatie en geven een gericht advies. De door u genoemde afkoopsom lijkt me erg hoog. Wij hebben een rekenmodel dat is opgesteld is door lease-experts waarmee we echt de contractbreukschade kunnen berekenen. Deze contraberekening komt lager uit dan wat u nu voorgelegd kreeg. Verder is ook van belang dat er geen btw over de afkoopsom berekend hoeft te worden, de werkgever kan dit ook fiscaal gunstig voor u verrekenen met uw bijtelling.”

