Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Ook als je een plug-in hybride rijdt, zul je zo nu en dan moeten tanken. Als dat niet goed verloopt is dat een probleem, zoals AutoWeek-lezer Michel Blokker ervaart. Eén van de experts uit ons panel heeft mogelijk de oplossing.

Michel Blokker uit Aalsmeer legt ons zijn probleem voor: “We hebben een Hyundai Santa Fe PHEV uit 2023 die we voor de helft op stroom en voor de andere helft op benzine rijden. En daarover gaat het. Want je kunt de auto niet normaal tanken: het tankmechanisme slaat steeds af. Dat betekent op minder dan halve kracht benzine in de tank laten vloeien, waardoor elke tankbeurt bijna 10 minuten duurt! Heel frustrerend. Dealer en importeur hebben tot dusver geen afdoende oplossing kunnen bieden. U wel? Een nieuwe benzinetank soms?”

Aanknopingspunten gevonden: probleem in ontluchting

Deze vraag wordt beantwoord door Harry Habraken, technisch adviseur en ex-IVA docent: “Nadat ik twee Hyundai-dealers (zij hebben er geen ervaring mee) en de importeur (geen reactie na bellen en mailen) had gecontacteerd, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Een mogelijke oorzaak is dat ergens in de ontluchting van de tank een probleem zit, zoals een defecte EVAP-ontluchtingsklep, een verstopt koolstoffilter of een geknikte slang. EVAP staat voor Evaporative Emission Control System: benzinedampen van de tank worden in verband met milieuwetgeving door de verbrandingsmotor afgezogen. Dat betekent dat de benzinedamp niet in de lucht terechtkomt, de tank op de juiste druk blijft en de motor die (extra) brandstofdampen kan hergebruiken. Raakt zo’n systeem verstopt, dan kan zich dat uiten door een benzinegeur rond de auto, door een oplichtend motorlampje (foutcodes P0440-P0456) of, zoals bij u, door lastig tanken doordat het vulpistool telkens afslaat. Hopelijk hebben u en uw dealer hiermee enkele aanknopingspunten.”