Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Harry Bouman uit Klaaswaal mailt ons het volgende: “Toen ik in oktober 2024 mijn Skoda Kamiq bestelde, koos ik als optie een achteruitrijdcamera. Bij aflevering kwam naar voren dat de benodigde software er nog niet was. Maar nu, bijna 10 maanden en twee garagebezoeken verder, krijg ik van de dealer te horen dat deze optie helemaal niet verkocht had mogen worden, omdat een achteruitrijdcamera op de Kamiq niet leverbaar is. De camera is weliswaar geïnstalleerd, maar er is geen software voor. De importeur verwijst mij terug naar de dealer. Wat moet ik hiermee?”

Non-conforme auto

Deze vraag legden we voor aan een panellid van het AutoWeek Diagnose-specialistenteam, juridisch expert Sjaak Drinkenburg van DAS: “Hoe dit technisch zit, kan ik niet beoordelen, maar nu de auto geleverd is met een niet-functionerende camera, moge duidelijk zijn dat hier sprake is van non-conformiteit. Dit betekent dat de auto niet voldoet aan wat u ervan mag verwachten op basis van de koopovereenkomst. Volledige ontbinding van de koopovereenkomst acht ik hier niet redelijk, maar gedeeltelijke ontbinding en daarmee prijsvermindering zeker wel. Ook kan gedacht worden aan het achteraf laten inbouwen van een dergelijk camerasysteem waarvan de kosten dan door de verkoper vergoed moeten worden nu deze een non-conforme auto heeft geleverd. De verkopende dealer is hier de aan te spreken partij, niet de importeur.”