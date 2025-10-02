Identieke auto, maar verzekeren scheelt bijna 700 euro tussen provincies
Zuid-Holland het duurst
Inwoners van Zuid-Holland zijn jaarlijks het meeste kwijt aan hun autoverzekering. Volgens berekeningen van vergelijkingssite Independer betalen zij gemiddeld bijna €2.000 per jaar.
In Friesland is dat aanzienlijk minder: daar ligt het bedrag op nog geen €1.300. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste provincie bedraagt daarmee zo’n €700. Gemiddeld betalen Nederlanders jaarlijks bijna €1.600 aan hun autoverzekering.
Voor het onderzoek vergeleek Independer de premies op basis van één type auto: de Volkswagen Golf, een van de populairste modellen in Nederland. Het ging om de gemiddelde premie voor een WA+-verzekering in de eerste acht maanden van dit jaar.
Grotere kans op ongelukken
Volgens verzekeringsdeskundige Michel Ypma van Independer bieden de cijfers vooral een indicatie. "Rijd je in een nieuwe SUV of juist in een vijftien jaar oude kleine auto, dan kan je premie natuurlijk flink afwijken.” Het premieverschil tussen provincies heeft volgens Ypma meerdere oorzaken. Zo zijn de dichtbevolkte gebieden doorgaans duurder.
30 procent duurder
"Jongere automobilisten veroorzaken statistisch vaker schade, en dat risico berekenen verzekeraars door in de premie.” Eerder dit jaar meldde Independer dat de gemiddelde autoverzekering in vijf jaar tijd 30 procent duurder is geworden. Volgens Ypma loont het dan ook om regelmatig te vergelijken. "Heb je nu een allriskverzekering voor een auto van tien jaar of ouder? Dan kun je overwegen om over te stappen naar een goedkopere WA-verzekering.”