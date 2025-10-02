Ga naar de inhoud
Identieke auto, maar verzekeren scheelt bijna 700 euro tussen provincies

Zuid-Holland het duurst

Auto schade botsing bejaarde (ANP)

Inwoners van Zuid-Holland zijn jaarlijks het meeste kwijt aan hun autoverzekering. Volgens berekeningen van vergelijkingssite Independer betalen zij gemiddeld bijna €2.000 per jaar.

In Friesland is dat aanzienlijk minder: daar ligt het bedrag op nog geen €1.300. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste provincie bedraagt daarmee zo’n €700. Gemiddeld betalen Nederlanders jaarlijks bijna €1.600 aan hun autoverzekering.

Voor het onderzoek vergeleek Independer de premies op basis van één type auto: de Volkswagen Golf, een van de populairste modellen in Nederland. Het ging om de gemiddelde premie voor een WA+-verzekering in de eerste acht maanden van dit jaar.

Grotere kans op ongelukken

Volgens verzekeringsdeskundige Michel Ypma van Independer bieden de cijfers vooral een indicatie. "Rijd je in een nieuwe SUV of juist in een vijftien jaar oude kleine auto, dan kan je premie natuurlijk flink afwijken.” Het premieverschil tussen provincies heeft volgens Ypma meerdere oorzaken. Zo zijn de dichtbevolkte gebieden doorgaans duurder.

"Hoe meer auto’s er op de weg zijn, hoe groter de kans op ongelukken. Daarnaast is in stedelijke gebieden ook de kans op diefstal groter.” Ook de gemiddelde leeftijd van bestuurders speelt volgens Ypma een rol. In provincies als Groningen en Drenthe wonen relatief veel ouderen, terwijl in Zuid-Holland en Utrecht juist meer jongeren wonen.

30 procent duurder

"Jongere automobilisten veroorzaken statistisch vaker schade, en dat risico berekenen verzekeraars door in de premie.” Eerder dit jaar meldde Independer dat de gemiddelde autoverzekering in vijf jaar tijd 30 procent duurder is geworden. Volgens Ypma loont het dan ook om regelmatig te vergelijken. "Heb je nu een allriskverzekering voor een auto van tien jaar of ouder? Dan kun je overwegen om over te stappen naar een goedkopere WA-verzekering.”

