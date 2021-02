IAA wordt deels virtuele autobeurs

De IAA staat weer op de planning dit jaar. De autobeurs vindt voor het eerst niet plaats in Frankfurt, maar nu is ook bekend dat het überhaupt heel anders wordt dan normaal.

Een jaar geleden werd bekend dat de IAA in de toekomst niet langer in Frankfurt plaats zou vinden. Uiteindelijk koos men voor München als de plek voor de van oudsher goedbezochte autobeurs. Wat men toen nog niet had kunnen vermoeden, is dat de eerstvolgende editie erg onzeker zou worden vanwege een al bijna een jaar durende pandemie. Het noopt de organisatie nu tot aanpassingen van de beurs die voor 7 tot 12 september op de planning staat. Die wordt in uitgeklede vorm fysiek gehouden in München. Een belangrijk deel zal virtueel plaatsvinden, zo vernam Automotive News van de organisatie.

De reden om het kleinschalig te houden in München, is uiteraard de voortdurende onzekerheid rond het coronavirus. Men hoopt daarbij dat het grotere virtuele aspect de beurs ook 'aantrekkelijker maakt voor exposanten en bezoekers'. Vooral dat eerste aspect is nog een heet hangijzer. Vooralsnog hebben Duitse fabrikanten als Volkswagen Group, BMW en Daimler zich aangemeld en ook Ford en Hyundai zijn erbij, maar grote partijen als Stellantis, Toyota en Renault ontbreken nog. Volvo is er ook niet bij, Polestar wel. De hoop is dat die misschien wel te porren zijn voor het virtuele deel.

De laatste jaren zien steeds meer fabrikanten af van fysieke aanwezigheid op een autobeurs. De expositiekosten liggen vaak relatief hoog voor wat eruit gehaald wordt. De coronacrisis toont - tot overmaat van ramp voor beurzen - aan dat presentaties ook digitaal best aardig kunnen. Door daarop in te spelen, is er mogelijk toch een (zij het beperkte) rol voor autobeurzen weggelegd in de toekomst.