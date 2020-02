Hyundai's nieuwe pick-up gesnapt!

Hyundai heeft met de H100 een besteller met een open laadbak op de internationale verkooplijst staan, maar Hyundai is verder niet erg bekend met het concept 'pick-up'. Voor een reguliere compacte pick-up moeten we zelfs terug naar de eerste generatie van de Pony, daar werd naast een sedanversie en een stationvariant namelijk een dergelijke variant van geleverd. Hyundai belooft dat volgend jaar goed te gaan maken.

Op deze spionagefoto's is namelijk de productieversie van de in 2015 in Detroit getoonde Santa Cruz Concept te zien. Hyundai heeft de komst van het model eerder overigens al bevestigd. In 2021 rolt de pick-up, een relatief compact model met vier reguliere portieren en een korte laadbak, van de band in het Noord-Amerikaanse Montgomery, een fabriek war Hyundai ook de Sonata en de Elantra produceert. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat het merk ruim 370 miljoen euro in het klaarstomen van de fabriek steekt. Reken overigens meer op een SUV met een open laadbak dan een ruiger model met ladderchassis zoals auto's als de Toyota Hilux, Mitsubishi L200 en Nissan Navara. Het is niet ondenkbaar dat de Santa Cruz - mocht hij daadwerkelijk zo gaan heten - een deel van zijn techniek deelt met de nieuwe Tucson.

Of de auto uiteindelijk ook naar Europe komt, is nog niet met zekerheid te zeggen. De pick-up-markt is hier immers vrij klein.