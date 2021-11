Hyundai: 'Wij geloven in waterstof'

Is jullie Koreaanse komaf een pre tijdens de chipcrisis?

“Ik denk dat we minder zwaar getroffen zijn dan veel andere merken. Dat heeft te maken met connecties, toeleveranciers en aanverwante bedrijven. Natuurlijk hebben wij ook last van het chiptekort, maar we redden ons. Het is ook een kwestie van slim omgaan met waarop je de nadruk legt, ­welke markten je op welk moment met ­welke modellen het eerst moet bedienen.”

Zowel Kia als Hyundai doet het, ook in Nederland, erg goed met EV’s. Wat is het geheim van dat succes?

“Haha, we waren er veel eerder bij dan de meeste mensen denken. In 1991 was er al een elektrische Sonata. Dertig jaar geleden! Maar zonder gekheid: onze grote stap was de eerste Ioniq in 2016, die we brachten als plug-in, volledig elektrisch en hybride. Die bezorgde ons al een zeker houvast op die markt. In 2019 kwam daar de elektrische Kona bij. Zodoende waren wij al redelijk vroeg een sterke speler in de markt voor EV’s. Het feit dat we een relatief jong merk zijn – sinds 1967, niet zoals sommige Europese merken meer dan een eeuw – speelde denk ik in ons voordeel. Doordat we nog niet zoveel geschiedenis hadden toen we met elektrisch begonnen, werd dat sneller door het publiek met ons geassocieerd. Het momentum kwam er al vroeg in, en nu gaan we door met de Ioniq 5, het modulaire, mondiale elektrische platform, 800 volt laden en extra’s zoals vehicle-to-grid. We bewijzen daarmee dat we op een volgend niveau zijn beland en ik weet zeker dat veel van onze concurrenten wat nerveus worden van de technologie die wij hebben. Het was al een moeilijk jaar voor de industrie, 2020, omdat dat het eerste jaar was dat we de CO2-doelen moesten halen. Wij moesten het daarbij bijna volledig hebben van onze EV’s, omdat we op die paar Ioniqs na geen plug-in hybrides hadden. Ook dat was voor ons een drijfveer om zwaar in te zetten op elektrische auto’s. Nu plukken we daarvan de vruchten, want ook onze PHEV- en hybride-afzet groeit snel, bovenop de EV’s. Vorig jaar hadden we van alle volume­merken het grootste aandeel elektrische auto’s in Europa, met 30 procent.”

Hoe gaat u die positie consolideren?

“De Ioniq 5 is daarvoor de eerste stap, met het nieuwe E-GMP-platform, en er volgen meerdere modellen daarop, zoals eerst de Ioniq 6 waarvan we in München een studie toonden en later nog een grotere SUV. Daarmee krijgt het Ioniq-merk een heel sterke positie in accu-elektrisch. Maar tegelijkertijd blijven we ook geloven in waterstof als deel van de lange termijn­oplossing. Daarom is de Nexo voor ons zo van belang. We werken inmiddels aan onze derde generatie brandstofcel, omdat we dat als een kans zien verder vooruit te kijken.”

De meeste fabrikanten geloven niet meer in waterstof voor personenauto’s. Waarom ziet Hyundai dat anders?

“Er zijn er nog een paar zoals wij. Ik geloof er wel degelijk in. Natuurlijk gaat het eerst vooral om bedrijfswagens en daarin doen wij ook veel. In Zwitserland hebben we sinds een jaar 46 voertuigen rijdend bij verschillende bedrijven. Het knelpunt is natuurlijk het gebrek aan tankmogelijk­heden en wij zijn dan ook betrokken bij het aanleggen daarvan. De weg naar waterstof in personenauto’s is nog langer, maar veel overheden geloven in waterstof. Let wel: als je groene waterstof gebruikt, is het de schoonst denkbare brandstof. Je maakt ­waterstof uit water met wind of zon. Dat veel landen daarin willen investeren, geeft ons vertrouwen dat daarvoor uiteindelijk de nodige infrastructuur komt. Dus ook voor ­personenauto’s. In eerste instantie de grotere modellen, maar wie weet wat volgt. Als je een paar jaar geleden had gezegd dat ­volledig elektrische auto’s in 2021 7, 8 ­procent van de markt zouden pakken, was je uitgelachen. Dus waarom geen waterstof? Het is de ideale schone brandstof.”

Veel merken stoppen met het A-segment. Hoe ziet u dat op termijn?

“Wij blijven daar, het A-segment maakt deel uit van onze modellenstrategie. In veel markten, en zeker ook in Nederland, is de i10 het model waarmee nieuwe kopers in ons merk stappen. Die auto is belangrijk voor ons. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols en zaken als Euro 7 vormen een uitdaging voor dit segment, maar wij moeten zorgen dat we die aankunnen. Vooralsnog zijn de i10, i20 en i30 succesvolle modellen, maar we zien wel dat er een verschuiving is in de mix naar SUV’s en natuurlijk elektrische auto’s.”