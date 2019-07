Hyundai warmt op voor IAA-debutant

Hyundai omschrijft de nieuwkomer, waarvan we een stukje van de C-stijl zien, als een speciaal voor de Europese markt ontwikkeld model. Wat we precies voor ons hebben, is nog niet helemaal helder.

Mogelijkerwijs brengt Hyundai een nieuwe generatie van de inmiddels op leeftijd geraakte én al eens gefacelifte i20 mee naar Frankfurt. De huidige generatie loopt immers al enkele jaren mee en in korte tijd is het in Europa bijzonder populaire B-segment grondig vernieuwd. Later meer over de auto die Hyundai verder omschrijft als een auto met nieuwe designelementen, die volgestopt moet zijn met 'in zijn klasse toonaangevende connectiviteits- en veiligheidsvoorzieningen'.